Regione Campania, ampliata la rete dei presidi ospedalieri per le malattie rare

La Giunta Regionale della Campania, nella seduta di oggi 10 dicembre, ha deciso l’ampliamento della rete dei presidi ospedalieri regionali di riferimento per la prevenzione, la sorveglianza, la diagnosi e la terapia delle malattie rare.

I presìdi individuati sono: ASL Napoli 1 Centro, Cardarelli, Santobono-Pausilipon, Azienda dei Colli, Moscati di Avellino, Ruggi di Salerno, San Sebastiano di Caserta, San Pio di Benevento.

Disabilità

Nell’ambito del Piano nazionale per la non autosufficienza, per l’anno 2019 sono assegnati alla Campania 47 milioni di euro. La Giunta Regionale ha stabilito una quota pari al 10% del Fondo, 4,7 milioni, in favore dei 6 ambiti che non hanno presentato entro i termini stabiliti i progetti richiesti, ripartendo la cifra in proporzione alla percentuale di disabili gravissimi sulla popolazione residente o in proporzione al numero dei disabili gravissimi riconosciuti nelle annualità precedenti.

Le restanti risorse del Fondo 2019 sono assegnate ai 53 ambiti territoriali che hanno trasmesso la programmazione territoriale entro i termini fissati.