Dall'infertilità all'endometriosi: le malattie più ricercate sul web dai napoletani nel 2021

Il 2021 si è concluso da poche settimane e gennaio è spesso il momento per tirare le somme di quanto accaduto nei precedenti 12 mesi. Complice anche l’evoluzione dell’emergenza sanitaria, tra i vari ambiti della quotidianità degli italiani la sfera della salute e le problematiche legate al benessere hanno giocato un ruolo cruciale. Ma quali sono state le malattie che hanno catalizzato maggiormente l’attenzione dei napoletani nel 2021?

MioDottore, piattaforma leader nella prenotazione online di visite mediche e parte del gruppo Docplanner, presenta il suo report annuale relativo alle patologie più cercate online dagli utenti partenopei durante gli scorsi 12 mesi. Nello specifico, MioDottore ha analizzato le ricerche effettuate sulla sua piattaforma lo scorso anno, delineando ciò che maggiormente ha generato dubbi, necessità di chiarimenti o anche semplicemente curiosità tra i pazienti quando si parla di salute, evidenziando analogie e differenze rispetto agli anni passati.

La top 10 di Napoli nel dettaglio

Per il quarto anno consecutivo nella classifica delle malattie più cercate dagli utenti del capoluogo campano, la fibromialgia si riconferma al primo posto, coprendo il 4% delle ricerche totali del 2021 in ambito salute. Il podio si completa con due patologie entrambe legate alla sfera intima (che insieme raggiungono il 5% delle ricerche totali) quali infertilità (2° posizione), seguita dall’endometriosi (che nel 2020 occupava la 9° posizione).

Un’altra area che ha catturato l’attenzione dei napoletani è stata quella ortopedica – con il 5% delle ricerche online complessive – con ben tre disturbi in lista: mal di schiena (6° posto), coxartrosi (9°) ed ernia del disco (10°). Benché in posizioni differenti all’interno di questo speciale ranking, è interessante notare come nel corso del 2021, nella top 10 di Napoli, compaiano ben otto patologie già presenti nella classifica dell’anno precedente.

Nel 2021 ci sono due new entry tra le malattie più cercate: disturbi alimentari (8° posizione) e coxartrosi (9° posto). Risultano invece fuori dalla top 10 delle ricerche condotte negli ultimi 12 mesi dagli utenti partenopei problematiche legate ad alluce valgo ed ernia inguinale.