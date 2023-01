Contrasto ai tumori in punti delicati, inaugurate a Napoli due apparecchiature all'avanguardia

Apparecchiature all'avanguardia e di ultimissima generazione per il contrasto ai tumori in punti delicati dell'organismo. E' quanto è stato inaugurato a Napoli questa settimana, presso l'ospedale Ascalesi.

Della novità positiva per la sanità cittadina ne ha parlato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, nel corso del suo consueto intervento via social del venerdì pomeriggio: "Abbiamo inaugurato a Napoli, all'Ascalesi una radioterapia dell'ospedale Pascale estremamente avanzata. Abbiamo introdotto due apparecchiature di ultimissima generazione che consentono di irradiare radiazioni superiori a quelle normalmente erogate per tumori localizzati in punti delicati dell'organismo. Sono attrezzature all'avanguardia in Italia, che consentono di contrastare forme di tumore in aree come il cervello, fegato, polmoni, pancreas, prostata, midollo spinale. Continuiamo ad investire nelle strutture sanitarie nelle tecnologie, nonostante il quadro di grandi ristrettezze che ci arriva dal governo nazionale".