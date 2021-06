Federico II, Luigi Califano eletto Presidente della Società Italiana di Chirurgia Maxillo Facciale

Luigi Califano, Professore Ordinario di Chirurgia Maxillo Facciale del Dipartimento di Scienze Neurologiche, Riproduttive ed Odontostomatologiche dell'Università Federico II, nonché Direttore del Dipartimento Assistenziale Integrato Testa Collo, è stato eletto, per il biennio 2023-2025, Presidente eletto della Società Italiana di Chirurgia Maxillo Facciale - SICMF, durante il 22° Congresso Nazionale annuale della società, che quest'anno si è svolto, nei giorni dal 9 al 24 giugno.

"Questo traguardo premia l'energia e la passione profuse dal professor Califano nella sua attività di chirurgo e di accademico e la generosità che lo contraddistingue nel suo rapporto con ogni persona con la quale si interfaccia", commenta con soddisfazione l’ateneo federiciano in una nota.

"In questo biennio da presidente mi propongo di migliorare e incentivare l'attività di ricerca nell'ambito della chirurgia maxillo-facciale italiana. E' solo attraverso quest'attenzione alla ricerca che possiamo puntare a sperimentare percorsi di cura ancora più efficaci. E' necessario che i pazienti possano avere conoscenza dei centri di cura della maxillo-facciale in Italia che operano con metodi d'avanguardia, utilizzando le tecnologie più moderne che vanno dalla navigazione, alle ricostruzioni in 3-D, alla chirurgia mininvasiva endoscopica, così che tutti possano accedere alle opportunità di terapia più adeguate al loro caso specifico. Occorre, inoltre, promuovere, attraverso campagne di comunicazione, la conoscenza delle patologie trattate da questa branca della chirurgia, al fine di identificarle e trattarle quanto più precocemente possibile. Rientrerà tra gli obiettivi del prossimo biennio anche incentivare le collaborazioni già in essere con le branche affini della medicina: gli otorini, gli odontoiatri, i neurochirurgi, gli oculisti, per favorire una presa in carico del paziente completa e garantire prospettive di cura e di guarigione durature ed efficaci", le parole del Prof. Califano.