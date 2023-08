"L'obesità non è solo una malattia ma anche un fattore di rischio che può e deve essere contenuto ed evitato con una combinazione di innovazione, tecnologia e ricerca scientifica. Un campo in cui gli italiani, e la scuola napoletana, sono rappresentanti straordinari a livello mondiale". Così la ministra dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, al congresso mondiale di chirurgia dell'obesità Ifso in corso a Napoli.

"Non a caso - ha aggiunto Bernini - il Ministero dell'Università e della ricerca ha come priorità assoluta l'impegno per gli studenti, che sono la forza umana della ricerca e il nostro futuro. Noi, infatti, ci definiamo un 'hub' che produce futuro. E il futuro è anche e soprattutto nella ricerca per la salute della popolazione".

Bernini ha quindi aggiunto che per la "legge di bilancio l'obiettivo del Mur è di rafforzare le borse di studio e di dottorato di ricerca. E di introdurne altre per l'Erasmus italiano, il nuovo progetto che partirà da quest'anno accademico e che consentirà agli studenti di passare da una università a un'altra, da Nord a Sud, e viceversa, per completare la loro offerta formativa in base alla specificità delle singole facoltà. Naturalmente questa sarà anche una legge di bilancio molto legata a temi del contenimento del disagio sociale, capace di raggiungere i luoghi del bisogno, con le giuste allocazioni delle risorse".