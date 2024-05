Parte “Liste d'attesa: viaggio nei ritardi della sanità”

Pronto soccorso allo stremo, carenza di medici ma soprattutto liste di attesa infinite. Sono 2,5 milioni secondo l'Istat gli italiani che non riescono ad avere accesso a visite specialistiche ed esami a causa dei tempi troppo lunghi. Per molti cittadini l’attesa si trasforma in rinuncia alle cure. L’aspetto più grave è che la rinuncia riguarda soprattutto chi ha più bisogno e cioè chi soffre di più patologie croniche.

Comincia il viaggio nella sanità napoletana di "Liste d'attesa", il nuovo programma targato Max Adv che si occuperà delle problematiche legate alle attese dei napoletani alle prese con i centri di prenotazione pubblici.

"La nostra mission - spiega il produttore Massimiliano Triassi - è quella di aiutare i cittadini in difficoltà e farci raccontare le problematiche inerenti alle prenotazioni ospedaliere e non solo. C'è chi aspetta 2-3, 4 mesi, spesso anche un anno per essere sottoposto a una visita specialistica e passa da un ospedale all'altro per ricevere una assistenza che il pubblico garantisce in tempi lunghissimi, il privato immediatamente".

Queste storie verranno raccontate a "Lista d'attesa" che, grazie ad una rete di professionisti e specialisti del settore, mette a disposizione immediatamente la visita specialistica, ma, allo stesso tempo, analizza i tempi di attesa con un approfondimento di tipo giornalistico per valutare quali sono le problematiche più impellenti.

Il programma partirà a settembre e durerà una intera stagione fino a maggio con puntate da 25' l'una e due casi studiati a puntata. "Per il cittadino è umiliante trovarsi in una situazione del genere ed allora non solo cercheremo di aiutarlo praticamente, ma anche di capire i motivi per i quali si creano attese così lunghe” le parole di Massimiliano Triassi.