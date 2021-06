Legumi, perché fanno bene: tutti i benefici e le tipologie più consumate

Protagonisti di invitanti zuppe invernali ma anche di squisiti e freschi piatti estivi, i legumi hanno un ruolo di primaria importanza nella dieta mediterranea. Questo perché sono ricchi di nutrienti importanti per la nostra salute, e – come consigliano gli esperti della Nutrizione – andrebbero consumati almeno 2 o 3 volte a settimana sottoforma di piatto unico. Con l’aiuto della dott.ssa, biologa nutrizionista, Diana De Falco, scopriamo quali sono le proprietà e i benefici dei legumi più consumati.

“I legumi – spiega la nutrizionista - sono il seme commestibile delle piante appartenenti alla famiglia delle leguminose. Nella famiglia dei legumi troviamo fagioli, ceci, lenticchie, piselli, soia, lupini, cicerchie, carruba e le arachidi che comunemente vengono considerati come frutto secco ma che, in realtà, appartengono alla famiglia delle leguminose. Abbiamo, poi, i fagiolini che però, per le caratteristiche nutrizionali, sono più vicini alla famiglia delle verdure.

DOSE CONSIGLIATA

Secondo le Linee guida, per una sana alimentazione dovremmo mediamente consumare almeno dalle 2-3 porzioni di legumi a settimana come componente di un primo piatto (definito piatto unico) e mai come sostituti alla verdure. La quantità varia da soggetto a soggetto, ma possiamo dire che una buona porzione di legumi corrisponde mediamente a circa 150 gr. se freschi o in scatola/barattolo o 50 gr. per il prodotto secco.

PROPRIETA' E BENEFICI

I legumi sono una buona fonte di proteine vegetali e in particolar modo i fagioli e la soia. Sono particolarmente ricchi in proteine in quanto hanno la particolarità di trattenere nelle radici un batterio simbionte detto rizobio, che è in grado di fissare l’azoto presente nell’aria e trasformarlo in amminoacidi che poi vengono assorbiti dalle piante, ma attenzione a non incappare nell’errore di mangiarne troppi, soprattutto crudi. Uno dei motivi principali è perché contengono due sostanze potenzialmente tossiche (che non sono altro che un meccanismo di difesa delle piante), lectine e acido fitico; le lectine sono un tipo di proteina presente nei legumi crudi, che vengono neutralizzate in gran parte dalla cottura degli stessi, rendendoli inattivi; quindi, coloro che devono prestare particolare attenzione sono i “crudisti”. C’è da dire, però, che ci sono altre sostanze nei legumi, come ad esempio i carboidrati semplici, che pur se dovessero esserci ancora tracce di lectine post cottura, sarebbero in grado di legarsi alle lectine e neutralizzarle. L’acido fitico, forma di deposito di fosforo che si trova in diverse piante, si lega ai minerali (soprattutto ferro e zinco) presenti nei legumi in cui esso stesso è contenuto e ci impedisce di assorbirli. Ricordo però che solo alti livelli di acido fitico sono nocivi e che, quindi, assumere una quantità moderata contestualizzata in una dieta equilibrata non lo è. Per ridurre la concentrazione di acido fitico consiglio di mettere in ammollo i legumi in acqua e aceto di mele o acqua e succo di limone previa cottura.

LE TIPOLOGIE PIU’ CONSUMATE