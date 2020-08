Ipocondria: Napoli tra le città dove si ha più paura delle malattie

Lenstore ha condotto un sondaggio per scoprire quali sono le tendenze e abitudini degli Italiani quando ricorrono a internet per una diagnosi. Analizzando fattori come la frequenza con cui si digitano i sintomi di un malessere su Google, il perché si ricorre ad una auto diagnosi e quanto spesso ci si preoccupa per la salute - lo studio ha messo in luce le tendenze ipocondriache degli Italiani. Su Internet si possono trovare numerose fonti di informazione su infiniti temi e argomenti- ed è comune condividere le proprie preoccupazioni e cercare consigli di salute online. Ma quanto di frequente gli Italiani cercano i sintomi di un malessere su Google?

L’87% degli Italiani cerca i sintomi di un malessere su Google - prima di consultare un dottore. Ma quali sono le ragioni principali dietro questa scelta?

Essere informati riguardo ogni possibile problema prima di consultare un esperto - 63% Usare Google per decidere se è il caso di consultare un dottore oppure no - 41% Mancanza di tempo per andare dal dottore - 19% Non sentirsi a proprio agio nel visitare il medico a causa di COVID-19 - 15% Difficoltà nel prenotare un appuntamento con il medico- 12%

Sebbene la ragione principale di una auto-diagnosi sia quella di essere consapevoli di potenziali problemi di salute, il 45% degli Italiani usa questo primo strumento per prendere decisioni importanti come la scelta di verificare i sintomi di quella condizione con il proprio medico. Oppure, poiché al corrente delle pressioni e sforzi richiesti tutti i giorni al sistema sanitario nazionale, l’11% degli intervistati dice di accontentarsi della diagnosi di Google per non mettere ulteriori pressioni su medici e infermieri.

Il fatto che tutte queste persone ricorrano all’autodiagnosi su Google ha portato il 20% degli intervistati a lasciare non diagnosticata una determinata condizione di salute che avrebbe potuto essere individuata e curata prima. Il 7% degli Italiani ammette di non visitare mai, in seguito ad avere cercato su Google i sintomi di un malessere, o di visitarlo raramente. Firenze è la città Italiana con il maggior numero di intervistati che ricorrono all’ auto diagnosi.

Firenze occupa il primo posto tra le città italiane i cui partecipanti utilizzano Google per cercare i sintomi di un malessere. Infatti - il 34% dei fiorentini ammette di usare sempre Google per una diagnosi - seguiti dagli abitanti di Reggio Calabria (28%) e Bologna (26%).

Senza il corretto supporto medico e con una lunga lista di siti a nostra disposizione, è facile sbagliarsi e leggere notizie false o poco attendibili. Fidarsi di fonti sbagliate sul web può comportare presupposti non corretti e causare ansie e preoccupazioni inutili. Ma quali città hanno il maggior numero di intervistati con la tendenza di trarre la conclusione peggiore quando ricorrono all’autodiagnosi su Google?

Classifica Città % di persone che trae la conclusione peggiore quando ricorre a Google per una diagnosi 1 Torino 35% 2 Genova 34% 3 Palermo 31% 4 Bari 30% 5 Napoli 28%

Torino occupa la prima posizione con il 35% di partecipanti che ammette di trarre la conclusione peggiore dopo avere usato Google per ricercare i sintomi di un malessere - seguito da Genova 34% e Palermo 31%.

Siamo un paese di ipocondriaci? I risultati del sondaggio mostrano che il 20% degli Italiani si preoccupa per la propria salute ogni giorno. Ciò spiega la tendenza a cercare i sintomi su Google al posto di consultare un medico. Roshni Patel, BSc (Hons) MCOptom, Professionista e Responsabile ai Servizi a Lenstore dice:

“Anche se ricorrere a Google per una diagnosi può essere utile per tranquillizzare la mente delle persone, è fondamentale consultare un dottore se si è preoccupati per la propria salute - se i sintomi persistono o se non si è ben certi di cosa non funzioni. I siti online di medicina e salute dovrebbero essere utilizzati con parsimonia per avere una guida generale - ma solo un medico professionista è in grado di fare una vera e propria diagnosi. Quando si cerca online, è importantissimo consultare siti credibili per assicurarsi che le informazioni a disposizione siano aggiornate e precise. L’autodiagnosi può essere causa di ansia e preoccupazione - specialmente se si risale a una diagnosi scorretta”.