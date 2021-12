Policlinico Federico II, eseguito intervento innovativo su paziente con forma avanzata di cancro del colon

Un intervento estremamente innovativo ha consentito agli specialisti del Dipartimento ad attività integrata Medico-Chirurgico delle patologie dell'apparato digerente dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II di Napoli, diretto dal professor Giovanni De Palma, di restituire speranza ad una paziente colpita da una forma avanzata di cancro del colon con metastasi a livello epatico e peritoneale.

Le équipes della chirurgia Epatobiliare del professor Roberto Ivan Troisi, Direttore della Chirurgia Epatobiliopancreatica, Mininvasiva, Robotica e dei Trapianti di Rene, e quella della chirurgia Colorettale, coordinata dal professor Gaetano Luglio, hanno realizzato infatti un intervento che è il frutto di un nuovo progetto di altissima specializzazione e multidisciplinarietà. Dopo che il caso è stato discusso dal Gruppo Oncologico Multidisciplinare del Colon-Retto, coordinato per la parte oncologica dalla professoressa Chiara Carlomagno, la paziente è stata sottoposta ad un intervento di resezione della neoplasia del colon recidiva e delle metastasi epatiche, ma anche alla cosiddetta chirurgia "citoriduttiva", seguita dalla procedura HIPEC - Chemio-Ipertermia intraperitoneale.



Il trattamento consiste nell'infusione intra-addominale di un chemioterapico riscaldato a 42° nel corso dell'intervento chirurgico, e oggi è possibile effettuarlo solo in pochissimi centri in Italia ed Europa. Il doppio intervento all'intestino e al fegato è durato più di dieci ore e ha portato ad un decorso senza complicanze. La paziente è stata infatti dimessa in buone condizioni cliniche, confermate anche alle successive visite di controllo. Sulla scorta di questa sinergia, le prospettive future sono di estendere ulteriormente le indicazioni a questo tipo di trattamento per altri tipi di tumore, realizzando un progetto di ricerca e assistenziale condiviso con diverse unità operative dell'Azienda, come il Dipartimento di Oncologia Medica e quello di Ginecologia ed Ostetricia.