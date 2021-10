Cento anni di insulina: la storia del diabete e degli strumenti che hanno rivoluzionato la cura del paziente

Cento anni fa fu scoperta l’insulina, un ormone secreto dal pancreas e fondamentale per regolare il metabolismo dell’organismo. Senza di essa, infatti, il nostro corpo non sarebbe in grado di promuovere il passaggio degli zuccheri, assunti attraverso il cibo, dal sangue ai tessuti, che li utilizzano come fonte di energia. Oggi è l’unica terapia salvavita per i diabetici Tipo 1 e necessaria in circa 1/3 dei diabetici Tipo 2.

Ripercorriamo insieme le tappe che hanno portato a questa importante scoperta fino alle strumentazioni oggi disponibili per i pazienti diabetici, insieme al Prof. Eugenio M. De Feo, ex Direttore del Centro Diabetologico del Cardarelli e consulente scientifico della FAND (Associazione Italiana di Diabetologia).