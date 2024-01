Influenza, come prevenire il contagio e proteggere i più fragili: i consigli del Cardarelli

Ogni anno in questo periodo, la stagione fredda porta al raggiungimento del picco influenzale, aumentando il numero dei ricoveri e delle richieste di assistenza in emergenza dovute, spesso, allo sviluppo di polmoniti. I più colpiti dalle forme gravi di influenza sono gli anziani, i pazienti fragili ma, in alcuni casi, anche i più giovani e i bambini.

Quali sono le misure preventive per proteggere noi stessi e i nostri cari e quando è necessario ricorrere al pronto soccorso? Ecco cinque consigli diffusi dall'ospedale Cardarelli di Napoli sulla sua pagina social ufficiale:

1) "Fai la vaccinazione antinfluenzale e quella per il Covid" - E' questo uno dei modi più efficaci per prevenire la diffusione dei virus e risulta di particolare importanza per i pazienti ad alto rischio, così da ridurre gli effetti più gravi in caso di contagio. Consulta il tuo medico di famiglia per sapere come e quando vaccinarti;

2) "Lava le mani, copri naso e bocca in caso di starnuti e tosse" usando l'incavo del gomito o un fazzoletto di carta. Mantieni arieggiati gli spazi comuni, evita contatti ravvicinati con persone raffreddate e resta a casa se sei influenzato. Questi sono tutti comportamenti responsabili per proteggere i soggetti più deboli;

3) "Evita - se ti è possibile - di entrare in contatto con persone fragili" - Se hai sintomi di raffreddamento. Nel caso non possa evitare, utilizza una mascherina per tutelare le persone più deboli;

4) "Fai attenzione ai sintomi da raffreddamento" (febbre, tosse, mal di gola, stanchezza e dolori muscolari) e, se necessario, consulta il medico di famiglia per una terapia coerente col tuo stato di salute;

5) "Ricorri al pronto soccorso solo in caso di emergenza". I servizi di emergenza-urgenza ospedaliera sono dedicati a chi è in grave pericolo di vita o chi rischia di subire danni permanenti a causa di un particolare stato di salute. Se hai la possibilità, consulta il medico di famiglia prima di recarti in pronto soccorso.