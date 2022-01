Rapporto InfluNet, incidenza delle sindromi simil-influenzali sotto la soglia basale in Campania

Sono in calo il numero di casi di sindromi simil-influenzali in Italia dovuto alle chiusure delle scuole nel periodo delle festività natalizie. E' quanto emerge dai dati del Rapporto InfluNet dell'Istituto Superiore di Sanità aggiornato al 20 gennaio.

Il livello di incidenza, nella 2° settimana del 2022, è pari a 4,7 casi per mille assistiti. Si sottolinea che la maggior parte dei casi di sindrome simil-influenzale segnalati sono riconducibili ad altri virus respiratori diversi da quelli influenzali la cui circolazione è, ancora, di tipo sporadico. Colpiti maggiormente i bambini al di sotto dei cinque anni di età, in cui si osserva, in quest'ultima settimana, un'incidenza di sindromi simil-influenzali pari a 7,8 casi per mille assistiti, stabile rispetto alla precedente settimana.

In Campania, nella Provincia autonoma di Trento, in Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Molise, Basilicata e Sardegna, l'incidenza delle sindromi simil-influenzali è sotto la soglia basale.