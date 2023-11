Al Cardarelli 400 infarti ogni anno: lo scompenso cardiaco la problematica più diffusa in Campania

Lo scompenso cardiaco, ovvero l’incapacità del cuore di pompare tanto sangue quanto il nostro organismo ne richiede, è la problematica cardiaca più diffusa oggi in Campania. A dirlo sono i cardiologi dell’ospedale Cardarelli, un osservatorio privilegiato delle patologie cardiache, forte di un’esperienza di 400 infarti ogni anno, mediamente più di un evento al giorno.

"Negli ultimi tempi si assiste ad un notevole aumento dell'incidenza dello scompenso cardiaco e del numero di ospedalizzazioni ad esso correlate. Si calcola che la spesa sanitaria per la cura dello scompenso cardiaco si aggiri intorno al 2% del complessivo, aggravata soprattutto da ripetuti ricoveri. Occorre costruire un'alleanza trasversale per prevenire tale patologia e prendere in carico nel quotidiano il paziente scompensato", spiega Ciro Mauro, primario della Cardiologia del Cardarelli.

Di questa tematica e di quelle di maggiore attualità nella cardiologia campana se ne parla al congresso Hot Topics in Cardiologia 2023, promosso da Ciro Mauro, in programma a Napoli, presso la sede di Villa Doria D’Angri.