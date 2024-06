Incontinenza urinaria: a Napoli un centro all'avanguardia per affrontarla

L’incontinenza urinaria, che di fatto è l’incapacità di controllare e trattenere l’urina, è un problema più diffuso di quanto si possa immaginare. L’Azienda Ospedaliera dei Colli di Napoli ha un centro all’avanguardia per la cura di questa delicata patologia.

"Questo problema - spiega Francesco Uricchio, direttore della UOC Urologia dell’Azienda Ospedaliera dei Colli - può essere più o meno grave, da perdite minime (una o poche gocce) fino alla perdita completa del contenuto della vescica". Fortunatamente, esistono strutture dedicate alla gestione e al trattamento di questo disturbo. Proprio all’incontinenza urinaria è dedicato il corso teorico pratico focalizzato su diagnosi e terapia. L’evento, che vede come presidenti: il dottor Uricchio, il prof. Fusco e come responsabili scientifici il dottor Domizio e il dott. Balsamo si terrà all’ospedale Monaldi (il 14 e il 15 giugno) nell’Aula della scuola di specializzazione in cardiologia.

"Essere in grado di diagnosticare e di trattare al meglio l’incontinenza è fondamentale - spiega il dottore Uricchio - Queste perdite di urina possono infatti costituire un problema igienico e causa di disagio sociale che può compromettere in misura rilevante la qualità di vita".

L’incontinenza urinaria colpisce più frequentemente le donne, ma una percentuale compresa tra il 2 e il 10% degli uomini ne soffre, spesso come conseguenza di terapie chirurgiche.

Il primo passo, in caso di problemi, è rivolgersi a centri specializzati in patologie del pavimento pelvico, dotati di un team multidisciplinare che comprenda specialisti quali urologi, ginecologi, tecnici riabilitatori, neurologi, proctologi e psicologi. La complessità dei trattamenti richiede una valutazione clinica attenta, che includa vari esami diagnostici per accedere a diversi trattamenti che servono a risolvere o a ridurre il problema.

"L’Azienda Ospedaliera dei Colli dispone di un Centro altamente specializzato per il trattamento dell’incontinenza urinaria in cui è possibile valutare il trattamento più indicato. Puntiamo su approcci multidisciplinari e integrati per assicurare ai pazienti una assistenza completa e dinamica" è il commento di Anna Iervolino, direttore generale dell’AO dei Colli. A seconda dei casi, infatti, si può intervenire con una terapia farmacologica, una terapia riabilitativa, con la chirurgia e anche con una terapia psicologica per una rieducazione minzionale e assistenza psicologica.

"L'efficacia dei trattamenti per l'incontinenza e altre patologie del pavimento pelvico dipende molto dalla collaborazione del paziente nel seguire le indicazioni del Centro Pelvico - conclude Uricchio - Tuttavia, in generale, le percentuali di successo e di miglioramento della qualità di vita sono buone, offrendo a chi ne soffre la possibilità di ritrovare serenità e benessere".