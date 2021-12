Il medico napoletano Claudio Cerchione nominato membro del team dell'Ema per l'oncologia

Il Dott. Claudio Cerchione, medico napoletano e componente dell’equipe di Ematologia dell’IRST “Dino Amadori” IRCCS è stato nominato dall’Agenzia Europea per i Medicinali (EMA) membro dello "Scientific advisory group for Oncology". Il gruppo è composto da esperti europei selezionati in base alle loro competenze specifiche.

"Sono onorato di poter rappresentare IRST e la sua Ematologia in questa nuova avventura - ha commentato il dott. Cerchione - Sicuramente si tratta di un importante riconoscimento per la carriera di un clinico ricercatore, è una soddisfazione professionale enorme entrare a far parte di un board così prestigioso, circondato da colleghi tra i maggiori esperti mondiali nel campo dell'oncologia ed ematologia. Mi sono già messo a disposizione dell'EMA effettuando alcuni incontri per la validazione di farmaci, e darò il mio massimo contributo per il board, con l'obiettivo principale di aiutare i nostri pazienti a poter beneficiare delle migliori cure il prima possibile".

Claudio Cerchione è Presidente e fondatore della Società scientifica Society of Hematologic Oncology Italy (SOHO Italy), ambasciatore in Italia dell'MD Anderson Cancer Center di Houston - USA, e autore di numerose pubblicazioni scientifiche internazionali.Laureato in Medicina e Chirurgia nel 2008 con una tesi sulla leucemia mieloide cronica, successivamente si è specializzato in ematologia presso l’Università Federico II di Napoli nel 2014, completando la formazione con un dottorato di ricerca in Terapie avanzate biomediche e chirurgiche nel 2017. Ha frequentato corsi di formazione presso Friedrich-Wilhelms Universitat di Bonn, Hospitais da Universidade de Coimbra ed MD Anderson Cancer Center di Houston.