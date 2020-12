Herpes labiale e dieta: cosa mangiare per prevenire le recidive

L’Herpes labiale è un’infezione molto frequente causata dal virus Herpes Simplex di tipo 1. Si manifesta sotto forma di vescicole localizzate sulle labbra che prima provocano prurito, bruciore e gonfiore (fase contagiosa) e poi si rompono lasciando una lesione che si ricopre di una crosticina. La guarigione completa avviene, generalmente, nell’arco di 10/12 giorni. Le cause che determinano l’insorgenza dell’infezione possono essere diverse. E' bene chiarire che quasi tutti noi ospitiamo il virus in stato latente, che si attiva o riattiva (proliferando e fuoriuscendo dai gangli nervosi, dove si era rifugiato) quando si verifica una condizone favorevole, come ad esempio l’abbassamento delle difese immunitarie (per stress o cambio di stagione), un’alimentazione errata o un’esposizione incauta ai raggi ultravioletti. Essendo latente, l'Herpes tende a recidivare con facilità in presenza di fattori scatenanti e in persone predisposte. Per prevenire le recidive o curare l'infezione bisogna evitare stress fisici ed emotivi che indeboliscono il sistema immunitario e seguire una dieta specifica. Diversi studi hanno dimostrato che alcuni cibi, grazie alle loro proprietà, sono capaci di prevenire o addiruttura combattere l'Herpes. Ma quali sono questi alimenti e come integrarli nell’alimentazione? Lo abbiamo chiesto alla dott.ssa, biologa nutrizionista, Daniela Vitiello.

- Dott.ssa, che ruolo gioca l'alimentazione nella cura dell’Herpes labiale?

“L’Herpes labiale si scatena quando le difese immunitarie si indeboliscono. Si cura con antivirali in crema o con cerotti, ma anche l'aspetto dietetico è importante. Un’alimentazione mirata può essere un efficace metodo per combattere l'infezione. Al contrario, un’alimentazione scarsa e inadeguata, può essere causa di abbassamento delle difese, e quindi, creare una condizione favorevole per l’infezione”.

- Quali sono i cibi consigliati per velocizzare il processo di guarigione?

“Quando si parla di dieta ed Herpes, il primo consiglio è portare a tavola alimenti che contengano Lisina, un aminoacido essenziale, che rallenta o altera la crescita del virus. La Lisina è competitore dell'Arginina, un altro amminoacido che, invece, favorisce la moltiplicazione del virus. Bisogna, quindi, introdurre nell'alimentazione cibi che abbiano più Lisina e meno Arginina come carne, pesce, latticini, uova e legumi. Importante è anche il ruolo della Vitamina C, presente negli agrumi, nei frutti rossi e nel kiwi, e delle Vitamine del gruppo B che si trovano maggiormente nei vegetali. Bisogna anche scegliere il metodo di cottura corretto, cioè capace di preservare la Lisina rendendola biodisponibile. Evitare, quindi, le cotture troppo elevate o l’aggiunta durante la cottura di zucchero semplice. La cottura al vapore e la bollitura sono da preferire alla frittura e alla grigliatura”.

- Quali sono i cibi che bisogna evitare perchè contengono Arginina?

“I cibi contenenti arginina sono cioccolato, frutta secca, nei cereali, bibite conservate, insaccati, alcolici”.

- Quali integratori naturali consiglia per prevenire o contrastare l’infezione?

“In primis, integrare con amminoacidi essenziali per aumentare la quota di Lisina nel nostro organismo. Attenzione però perché alcune formulazioni contengono Aginina che, come detto, favorisce la replicazione del virus. Consigliate anche integrazioni di Vitamina C, Vitamine del gruppo B per aumentare le difese immunitarie. Per un’azione topica immunostimolante e per evitare fastidiosi pruriti, sono consigliati anche echinacea, eleuterococo, ribes nero e melissa”.

P.s. Questi sono consigli generici che vanno contestualizzati a seconda dei casi e della gravità della situazione!