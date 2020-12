Giornata mondiale contro Hiv, i medici: "Ancora oggi si guarisce"

Se il 98 per cento dei pazienti guarisce dal Covid-19, non può dirsi lo stesso per gli affetti da Hiv. Ancora oggi, dal virus che tra gli Anni '80 e '90 è stato l'incubo di un'intera generazione non si può guarire. Ogni anno, in Italia ci sono 4mila nuovi casi di Hiv e soltanto ai farmaci retrovirali è possibile garantire ai pazienti una convivenza relativamente serena con il virus.

Anche i medici dell'Azienda ospedaliera Vanvitelli hanno preso parte alla campagna di sensibilizzazione per la Giornata mondiali contro l'Hiv.