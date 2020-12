Frutta secca, quali sono i benefici e quanta mangiarne al giorno: risponde la nutrizionista

Dalle noci alle nocciole, dalle mandorle ai pistacchi. La frutta secca è la grande protagonista delle tavole durante le vacanze natalizie. Un appuntamento fisso per concludere il pasto, durante un film in compagnia, o mentre si gioca a carte o a tombola in famiglia. Notoriamente ricca di calorie, viene evitata da chi è a dieta. Eppure i motivi per mangiarla sono tanti, ovviamente senza esagerare. La frutta secca è, infatti, ricca di proprietà preziose per il nostro organismo, tra cui vitamine, fibre, sali minerali e Omega 3, i cosiddetti grassi buoni capaci di abbassare i livelli di colesterolo “cattivo” e prevenire le patologie cardiovascolari. La frutta secca è, quindi, un prezioso alleato della salute, ma va consumata con cautela. Vediamo insieme alla dott.ssa, biologa nutrizionista, Diana De Falco, quali sono i suoi benefici e quanta consumarne ogni giorno.

“La chiamano frutta secca ma non è frutta. Sono i semi della relativa pianta che vengono utilizzati come alimento perché ricchi di sostanze nutritive importanti per l’organismo. Vediamo quali sono le proprietà e i benefici dei semi più consumati soprattutto in questo periodo di vacanza: