Filler, cosa sono e come agiscono: risponde il chirurgo plastico

I filler sono sostanze impiegate nella medicina estetica per correggere gli inestetismi della pelle, come rughe e cicatrici, o per “riempire” o “rimodellare” aree del volto, o del corpo, che hanno perso di volume. I filler vengono iniettati sotto pelle con siringhe pre-riempite e dotate di aghi molto sottili. Non trattandosi di interventi invasivi, non richiedono alcun tipo di anestesia. L’importante è che vengano effettuati da medici specialisti in questo settore. In questi ultimi mesi si sta parlando molto della compatibilità tra vaccino anti-Covid e trattamenti di medicina estetica con filler: l’evidenza scientifica ha dimostrato che questo tipo di intervento non costituisce, in alcun modo, una controindicazione all’esecuzione del vaccino. Ma cosa sono i filler e quando vengono utilizzati? Risponde il Prof. Francesco D’Andrea, Presidente della Società Italiana di Chirurgia Palstica, Ricostruttiva ed Estetica, e Direttore del Dipartimento di Chirurgia plastica del Policlinico Federico II, nella prima puntata del ciclo di video-appuntamenti dal nome “La bellezza al centro del corpo” con la conduzione della giornalista Cristiana Barone.

“I filler - spiega il Prof. D’Andrea - sono sostanze iniettabili sotto pelle molto utilizzate nell’ambito della medicina estetica. Si tratta di interventi mini-invasivi molto richiesti, di grande tendenza, che spesso vengono usati anche a supporto di interventi di chirurgia plastica di tipo estetico. Le indicazioni all’uso sono dettate da due condizioni cliniche: una è ridefinire i contorni del volto, e quindi indicate anche in soggetti giovani come ad esempio l’aumento delle labbra, ridefinizione degli zigomi; l’altra è curare quelli che sono i segni del tempo, quindi rughe, un viso che ha perso giovinezza con l’avanzare dell’età. E’ una metodica ambulatoriale che viene fatta, se da mani esperte, in maniera tranquilla e sicura, e che può dare risultati efficaci nell’immediato. Si tratta di prodotti biocompatibili, non comportano quindi complicanze di rilievo. Sono prodotti i cui effetti non sono definitivi, ma durano nel tempo in maniera limitata. Esistono tanti tipi di filler, bisogna però scegliere tra quelli che sul mercato offrono maggiori garanzie e sicurezza. Seppur si tratta di trattamenti mini-invasivi, bisogna rispettare tutte le regole che si accompagnano alle prestazioni di tipo medico, quindi studi adeguati, medici professionisti competenti, rispetto della sterilità. Il concetto di “filler” è cambiato rispetto al passato: mentre prima si colpiva isolatamente un difetto come una ruga, un labbro piccolo o uno zigomo, oggi si parla in maniera più estesa di “full face”, un trattamento che coinvolge tutto il viso che punta a riarmonizzare tutto quel che riguarda le unità estetiche del volto stesso, fino ad arrivare a quello che viene definito “il lifting liquido”, con cui si va ad agire su più zone del volto per poter riarmonizzare nella sua completezza l’ovale del viso. I filler sono un presidio sicuro molto richiesto e, se maneggiato da specialisti del settore, tranquillo ed efficace. Ci tengo a sottolineare un’ultima cosa: in questo periodo che si parlando molto di compatibilità tra vaccino anti-Covid e trattamenti di medicina estetica: voglio chiarire che il trattamento con filler è possibile e assolutamente compatibile con il vaccino. Sono girate voci che definivano rischioso eseguire il vaccino in contemporanea con i trattamenti di medicina estetica, cosa poi smentita dalle evidenze scientifiche”.