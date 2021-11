Covid, l'infettivologo Faella: "Oggi stiamo assistendo alla pandemia dei non vaccinati"

“Noi ci troviamo in una pandemia che si sta rilevando di difficile contenimento. Stiamo assistendo a quella che è stata definita la pandemia dei non vaccinati. Loro sono quelli che rischiano maggiormente. Oggi la maggior parte dei pazienti sono loro. Poi ci sono i vaccinati, che non rispondo alla vaccinazione, circa il 10-20%. Poi ci sono i bambini, che purtroppo non sono vaccinati”. Così il noto infettivologo napoletano ed ex primario dell'ospedale Cotugno Franco Faella, intervenendo alla trasmissione Barba&Capelli in onda su Radio Crc, ha parlato dell'emergenza Covid

Faella ha parlato anche della questione relativa al distanziamento sui mezzi pubblici: “Distanziamo le persone sulle linee veloci, ma non ci riusciamo sulle tratte più brevi. Certamente questo è un rischio che si corre. Non è una soluzione che può essere affidata ai tecnici, né ai non politici. Quando si è costretti a non poter accedere al distanziamento è importante lavaggio delle mani e mascherina. Ognuno deve difendersi come meglio può”.

Chiusura sui vaccini: “Pensare che oggi la vaccinazione rappresenti l’unico mezzo per la profilassi delle malattie è un concetto che dovrebbe essere acquisito. Il vaccino contro il Covid è moderno ed efficace! Sono successi epocali! I medici dovrebbero far capire alle nuove generazioni che lo stato di salute è migliorato grazie a questo tipo di tecniche”, ha concluso Faella.