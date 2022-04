Riduzione di eventi cardiovascolari in pazienti oncologici, lo studio della Federico II

E' stato pubblicato su ESC-HF, una delle riviste di riferimento per gli studi sull'insufficienza cardiaca, l'articolo scientifico "Impact of a cardio-oncology unit on prevention of cardiovascular events in cancer patients" del team federiciano guidato da Carlo Gabriele Tocchetti, docente di Medicina Interna del DISMET, responsabile della unità "Gestione del paziente oncologico in Medicina Interna" dell'Azienda ospedaliera universitaria Federico II di Napoli e chairman dello study group on cardio-oncology dell'Heart Failure Association della Società europea di cardiologia.

L'articolo riporta il primo studio prospettico del Sud Italia a suggerire che pazienti oncologici ad alto rischio cardiovascolare (riferiti principalmente dall'Oncologia Federico II e Vanvitelli, nonchè da altri reparti oncologici in Campania) hanno maggiori probabilità di sviluppare eventi cardiovascolari, che però possono essere significative più bassi se i pazienti vengono inviati ad una unità cardio-oncologica prima di iniziare le terapie oncologiche, per correggere i fattori di rischio e i dosaggi delle terapie, supportando uno stretto monitoraggio cardio-respiratorio nei pazienti ad alto rischio.

Questa pubblicazione segue di pochi mesi un precedente articolo dello stesso gruppo che prende in esame una popolazione oncologica pediatrica.