"Debellare l'Epatite C entro il 2030 è possibile. La Campania può raggiungere questo traguardo per prima"

"Debellare l'Epatite C entro il 2030 è possibile e la Campania deve essere la prima regione d'Italia a raggiungere questo traguardo". A dirlo è Michela Rostan, parlamentare napoletana di Italia Viva.

La deputata era presente questa mattina in Piazza Dante a Napoli per l'iniziativa relativa allo screening gratuito congiunto Covid-Epatite C.

"Stamattina a Napoli straordinario successo di partecipazione per lo screening congiunto Covid - EpatiteC in piazza Dante organizzato da Aisf, Simit e EpacOnlus. Tante persone in fila fin dalle prime ore del mattino per effettuare i test gratuiti", scrive l'on. Rostan sui social.