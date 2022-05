Emergenze cardiache dopo il Covid: 800 medici a Napoli

Il cuore e i suoi problemi dopo il Covid. 800 medici si riuniscono a Napoli per discutere di quali conseguenze la pandemia ha portato nelle malattie cardiovascolari. Al centro della discussione ci saranno anche le conseguenze cardiache dell'abuso di energy drink da parte dei giovani. Infine, la discussione sull'utilizzo del teaser da parte delle forze dell'ordine odine che potrebbe causare in alcuni soggetti l'arresto cardiaco e, quindi, sulla necessità di avere in dotazione i defibrillatori.

Questi i temi dei tre giorni, dal 12 al 14 maggio, nell'Aula Magna della Facoltà di Scienze Biotecnologiche dell'Università Federico II, del 24esimo convegno Giec.(Gruppo Intervento Emergenze Cardiologiche). Un'occasione per presentare la riduzione dei fattori di rischio cardiovascolare per i giovani dopo la pandemia Covid 19 e lo stato della rete per l'infarto in Italia dopo due anni di emergenza sanitaria.

È stata inserita anche una sessione dedicata agli studenti degli Istituti Scolastici Superiori sui fattori di rischio cardio-vascolare nei giovani. Il 24° Congresso sarà anche l’occasione per premiare i sanitari e i volontari che si sono particolarmente distinti in questi due anni con atti di eroismo e di alto senso civico, che rappresentano un modello per le nuove generazioni di giovani che si apprestano a svolgere la loro attività nell’ambito delle emergenze.