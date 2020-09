"Io colpita da infarto salvata dai medici del Policlinico di Napoli": la storia a lieto fine

L'area comunicazione del Policlinico di Napoli Federico II ha pubblicato la lettera di una paziente ricoverata presso la UOC di Cardiochirurgia, guidata dal prof. Emanuele Pilato, colpita da infarto e salvata dai medici del nosocomio partenopeo.

“Sono stata ricoverata presso il reparto di Cardiochirurgia dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II per un infarto e posso dire che sono stata salvata grazie alla tempestività di tutto lo staff. Ho subito due bypass ma fortunatamente ora posso dire di essere sulla via della guarigione. Volevo ringraziare, in primis, il Direttore prof. Emanuele Pilato, per la sua professionalità e disponibilità oltre che per la sua bravura nell’effettuare l’intervento. Un grazie al dott. De Amicis, al Dott. Pinna e al Dott. Comentale, tutti professionali e di un’umanità incredibile. Infine, voglio ringraziare tutti gli infermieri dei reparti dove sono stata. Grazie, grazie, grazie", scrive la donna nella lettera.