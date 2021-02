Dieta dopo i 40 anni, come dimagrire e non prendere peso: i consigli della nutrizionista

Dopo i 40 anni la donna subisce una serie di cambiamenti fisici legati al calo dei livelli ormonali (estrogeni e testosterone). Tra questi vi è la sarcopenìa, ovvero una progressiva riduzione della massa muscolare, e l’osteopenìa, cioè la riduzione della massa ossea. Accanto a questi si verifica, poi, un rallentamento del metabolismo causato da un cambiamento dell’assetto lipidico e a una resistenza insulinica. La riduzione della massa magra (muscoli e ossa) causa un rallentamento del metabolismo del 5% ogni 10 anni a partire dai 40, con un conseguente aumento di peso: la quantità di calorie “bruciate”, infatti, diminuisce, rendendo più facile ingrassare e più difficile dimagrire. Inoltre, le variazioni ormonali tendono a portare a maggiori accumuli di grasso su pancia, fianchi e glutei. Questi processi non si possono fermare, ma rallentare sì. Come? Con una costante attività fisica quotidiana e un’alimentazione mirata. La nutrizionista Daniela Vitiello ci svela alcune strategie da adottare a tavola per non accumulare grasso sui punti critici del corpo e perdere peso.

- Come cambia il metabolismo dopo 40 anni?

"Dopo i 40 anni il corpo subisce dei cambiamenti causati non solo da un calo nella produzione degli ormoni ma anche da un rallentamento del metabolismo. Ne consegue un incremento ponderale del proprio peso con aumento della massa grassa a discapito di quella muscolare. Meno massa magra abbiamo, più avremo un metabolismo lento. In più iniziano i primi cambiamenti ormonali che giungeranno poi alla menopausa, e che si traducono in un aumento di “obesità centrale” o addominale. Si accumulerà grasso sulla pancia, fianchi e glutei. E’ il normale processo fisiologico della vita delle donne, ma possiamo ricorrere ai ripari ricorrendo a un’adeguata dieta e appropriata attività fisica".

- Quali sono i consigli alimenti per non ingrassare?

"Per prima cosa non bisogna mai saltare i pasti, potreste arrivare maggiormente affamati a quello successivo e, quindi, mangiare di più.

potreste arrivare maggiormente affamati a quello successivo e, quindi, mangiare di più. In ogni pasto deve esserci sempre una quota proteica come carne, pesce e legumi. Non dimentichiamoci dei grassi buoni ricchi di omega 3 come pesce azzurro e frutta secca, necessari per ridurre il rischio delle malattie cardiovascolari.

deve esserci sempre come carne, pesce e legumi. Non dimentichiamoci dei grassi buoni ricchi di omega 3 come pesce azzurro e frutta secca, necessari per ridurre il rischio delle malattie cardiovascolari. Ridurre i carboidrati complessi come pasta, pane e prodotti lievitati e dolciumi vari: l’organismo è conservatore e, se in eccesso, li trasforma in grasso.

come pasta, pane e prodotti lievitati e dolciumi vari: l’organismo è conservatore e, se in eccesso, li trasforma in grasso. Importante è il fabbisogno di calcio e vitamina D che si può raggiungere facilmente con il consumo di acqua calcica e di verdure a foglia verde (lattuga, rucola, cime di rapa, ecc.) e crucifere (broccoli, cavoli, ecc). La vitamina D, essendo poco presente negli alimenti, va, invece, assorbita tramite l'esposizione solare.

che si può raggiungere facilmente con il consumo di acqua calcica e di verdure a foglia verde (lattuga, rucola, cime di rapa, ecc.) e crucifere (broccoli, cavoli, ecc). La vitamina D, essendo poco presente negli alimenti, va, invece, assorbita tramite l'esposizione solare. Ridurre il sale sostituendolo con le spezie ed erbe aromatiche per insaporire i piatti.

Consumare più fibre da frutta, verdure, legumi e cereali integrali. Le fibre sono in grado di modulare l’assorbimento di lipidi e del colesterolo, saziano e regolano il transito intestinale.

da frutta, verdure, legumi e cereali integrali. Le fibre sono in grado di modulare l’assorbimento di lipidi e del colesterolo, saziano e regolano il transito intestinale. Bere più acqua e meno alcol e bevande zuccherine.

e meno alcol e bevande zuccherine. Ridurre o eliminare il vizio del fumo, oltre a costituire un importante fattore di rischio cardiovascolare, nella donna il fumo può comportare un livello minore di estrogeni e un anticipo sull’insorgenza della menopausa, con un aumento del livello di androgeni e di tessuto adiposo di tipo centrale. Il fumo riveste un ruolo importante anche nella patogenesi dell’osteoporosi.

oltre a costituire un importante fattore di rischio cardiovascolare, nella donna il fumo può comportare un livello minore di estrogeni e un anticipo sull’insorgenza della menopausa, con un aumento del livello di androgeni e di tessuto adiposo di tipo centrale. Il fumo riveste un ruolo importante anche nella patogenesi dell’osteoporosi. Svolgere un’adeguata attività fisica. Al contrario, la sua assenza costituisce un fattore di rischio per molte patologie di tipo metabolico come diabete, ipertensione e malattie cardiovascolari, favorisce l’aumento di peso e accentua l’impatto negativo che ha lo stress sulla tua vita".

- Un esempio di menù settimanale?

"Colazione: tisana con fette biscottate integrali;

Spuntino: yogurt greco con frutta secca;

Pranzo: pasta o riso con legumi o verdure e un secondo di carne o pesce e 1 frutto;

Merenda: cioccolato fondente con frutta secca;

Cena: un secondo di carne o pesce con un contorno di verdure e 1 frutto".

P.s. Questi sono consigli generali che vanno contestualizzati a seconda dei casi.