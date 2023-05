Dialisi, la Regione cambia le regole. I sindacati: "Peggiorata l'assistenza"

La Giunta Regionale della Campania ha approvato in queste ore la Delibera numero 189 in materia di modifica dei requisiti autorizzativi e di accreditamento per le strutture sanitarie che erogano prestazioni di emodialisi in regime ambulatoriale. "Tre paginette di atto normativo - denunciano Fp Cgil, Uil Fpl e Nursind - che hanno una sola sintesi: peggioramento della qualità dell’assistenza nei confronti dei pazienti e possibilità di aumento dei profitti per le strutture private accreditate. Da un lato le strutture potranno ridurre il numero di personale infermieristico presente in servizio per ogni turno".

La nota prosegue: "Si passa da un minimo di 3 infermieri per 9 pazienti (media 0,33) ad un minimo di 1 infermiere ogni 5 pazienti (media 0,2). Inoltre la direzione sanitaria che prima era obbligatoria per ogni centro e per un minimo di 24 ore settimanali, sarà possibile in 2 centri per minimo 18 ore settimanali. In cambio di questo peggioramento della qualità, però, le strutture potranno già dal 2023 elevare la soglia massima di fatturazione del numero delle prestazioni di dialisi convettive del 5 per cento. Del resto, la decisione viene assunta dopo aver ascoltato, riportato testualmente in Delibera, solo le Associazione di Categoria delle strutture sanitarie eroganti le prestazioni e senza nessun confronto con chi rappresenta i lavoratori che quelle prestazioni materialmente erogano e chi rappresenta i fruitori del servizio, parte più debole della filiera. Le Organizzazioni Sindacali contrasteranno con ogni mezzo l’applicazione di tale Delibera e chiedono un incontro urgente con la Regione Campania preannunciando, in caso contrario, una immediata mobilitazione".