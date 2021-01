Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di NapoliToday

il prossimo mercoledì 20 Gennaio dalle ore 15:30 alle 17:30, si terrà il webinar: ‘DIABETE E VACCINI: UNA NECESSITÀ ANCORA PIÙ STRINGENTE NEL PERIODO COVID', organizzato da Diabete Italia Onlus e MOTORE SANITÀ. I pazienti affetti da diabete mellito sono pazienti particolarmente fragili che presentano un’aumentata mortalità rispetto alla popolazione generale, cosa purtroppo che è stata ben evidenziata anche dalla recente pandemia. Le cause di questo sono dovute principalmente a problemi correlati all’aumentato rischio di malattie cardiovascolari e cancro, ma anche alla maggiore incidenza di complicanze infettive che contribuiscono in maniera decisiva alla ridotta aspettativa di vita. Epidemiologicamente i dati riportano che i soggetti con diabete tipo 1 (DT1) hanno il quadruplo di probabilità di ricoveri ospedalieri per infezioni, mentre nel diabete tipo 2 (DT2) si ha il doppio del rischio rispetto ai soggetti non diabetici. Proteggere il paziente diabetico con una massiccia campagna di vaccinazione antinfluenzale ed antipneumococcica è estremamente importante, ed i pazienti DT1 e DT2 debbono essere inseriti nella categoria di pazienti più a rischio. Per approfondire questi aspetti, Motore Sanità ha organizzato un webinar che coinvolgerà istituzioni, esperti del settore, MMG e farmacisti del territorio nonché con le associazioni di pazienti, per analizzare punti di forza e criticità delle attuali disposizioni vaccinali nelle varie regioni per i pazienti malati di diabete. TRA GLI ALTRI, PARTECIPANO: - Imma Cacciapuoti, Referente Area Sviluppo e Monitoraggio Case della Salute, Cure Intermedie, Gestione Cronicità Regione Emilia-Romagna - Paolo Guzzonato, Direzione Scientifica Motore Sanità - Giancarlo Icardi, Coordinatore del gruppo Vaccini e Politiche Vaccinali della Società Italiana di Igiene e Medicina preventiva (SItI) - Stefano Nervo, Presidente Diabete Italia - Paolo Pandolfi, Direttore Dipartimento Sanità Pubblica e Direttore UOC Epidemiologia, Promozione della Salute e Comunicazione a rischio AUSL Bologna - Giovanni Rezza, Direttore Generale della Prevenzione Sanitaria Ministero della Salute - Franco Ripa, Responsabile Programmazione dei Servizi Sanitari e Socio-Sanitari Regione Piemonte - Rita Lidia Stara, Presidente Fe.D.ER Federazione Diabete Emilia Romagna - Alberto Villani, Direttore della UOC di Pediatria Generale dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù Roma - Gennaro Volpe, Presidente CARD Italia MODERANO: - Giulia Gioda, Presidente Motore Sanità - Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità ⇒ SCARICA IL PROGRAMMA ⇒ ISCRIVITI AL WEBINAR