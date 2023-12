Dermatite atopica e alopecia areata, anche in regione ora rimborsabile

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di NapoliToday

La dermatite atopica e l’alopecia areata sono due patologie della pelle rispettivamente di tipo infiammatorio e autoimmune, che hanno pesanti ricadute sulla qualità della vita di chi ne è affetto: disturbi del sonno, depressione, ansia, difficoltà a socializzare con conseguenze negative anche sulla vita lavorativa. Associate erroneamente a un disagio prettamente estetico, colpiscono in Regione Campania tra il 5-8% della popolazione nel caso della dermatite atopica e lo 0,2% nel caso dell’alopecia areata ovvero circa 117.966 pazienti Per quanto riguarda la dermatite atopica nell’adulto, si tratta di una patologia di cui soffrono pazienti di età compresa tra i 20 e i 40 anni , mentre l’alopecia areata, con perdita a chiazze o totale di capelli, ciglia, sopracciglia, può comparire a qualsiasi età, senza distinzione di genere. Oggi possono essere curate entrambe nelle forme severe con un nuovo principio attivo, Baricitinib, che in Campania è rimborsato dal Servizio Sanitario Nazionale ed è il solo disponibile per l'alopecia areata. “L'alopecia areata è una patologia di cui si parla poco, quasi fosse una colpa o qualcosa di contagioso., ma ha gravi ripercussioni sulla stabilità emotiva e sulla qualità di vita di chi ne è colpito. Finalmente adesso è riconosciuta come vera patologia autoimmune cronica. La rimborsabilità di Baricitinib rappresenta una pietra miliare nella nostra storia perché è il primo farmaco biotecnologico approvato per il trattamento di questa patologia e gli studi BRAVE AA1 e BRAVE AA2 ne hanno dimostrato ampiamente sicurezza ed efficacia - conferma la Dott.ssa Paola Nappa, Responsabile Ambulatorio Tricologia Clinica Dermatologica Università Federico II Napoli. Presso l'Ambulatorio della nostra Clinica abbiamo in terapia già 80 pazienti affetti da forme gravi di AA, e nella real life stiamo riscontrando risultati che superano addirittura quelli degli studi registrativi.” Puntualizza la Prof.ssa Maddalena Napolitano, Professore Associato di Dermatologia dell’Università di Napoli Federico II.: “Le persone con la dermatite atopica affrontano quotidianamente disturbi legati al prurito che impattano pesantemente sulla loro sulla qualità di vita, con gravi ripercussioni sulla vita sociale, relazionale e lavorativa . Bariticinib è un farmaco già largamente utilizzato nel trattamento dell’artrite reumatoide, con un profilo di sicurezza ben caratterizzato, e che ha poche interazioni farmacologiche. Sul piano terapeutico, come dimostrato dagli studi BREEZE AD7 e BREEZE AD3 , , , ha il vantaggio di migliorare rapidamente il prurito e gradualmente le lesioni della pelle. La rimborsabilità è un’ottima notizia anche perché sono ancora poche le terapie sistemiche per questa patologia”.