Napoli città cardio-protetta: defibrillatori automatici nelle principali piazze

L’Amministrazione comunale intende qualificare la città di Napoli come città cardio-protetta installando in alcuni punti cittadini di maggiore affluenza turistico-culturale un congruo numero di defibrillatori automatici esterni (DAE).

In vista delle imminenti festività natalizie, in una prima fase sperimentale, è prevista l’installazione lungo le vie presepiali di maggiore afflusso di alcune postazioni di defibrillatori, in luoghi pubblici e in particolare nelle seguenti piazze:

- Piazza del Gesù

- Piazza San Domenico Maggiore

- Piazzale San Martino

- Piazza Dante

- Piazza Municipio

- Via Vergini

- Piazza Trieste e Trento

- Lungomare di Napoli (Via Caracciolo/Partenope)



I DAE saranno collocati, secondo indicazioni delle rispettive Municipalità, in teche accessibili al pubblico 24 ore su 24 e un’apposita segnaletica indicherà la posizione del dispositivo in maniera ben visibile e univoca. Ai sensi della normativa vigente, al fine di mettere in sicurezza i luoghi pubblici, il Comune di Napoli sviluppa, in raccordo con il 118 e sulla scorta di un finanziamento della Città Metropolitana, un programma quinquennale di installazione di postazioni di defibrillazione, che coprirà nel corso del tempo scuole materne e dell’infanzia, piazze principali, residenze per anziani, stazioni della metro, servizi pubblici, centri commerciali, alberghi e condomini. La donazione di defibrillatori, già nei prossimi giorni, potrà accelerare l'avvio del programma di installazione.