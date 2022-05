Svelato il meccanismo con cui il Covid-19 costruisce la sua 'tana' all'interno dell'organismo: lo studio del Tigem

Svelato il meccanismo con cui Sars-CoV-2 costruisce la sua 'tana' all'interno dell'organismo. Una scoperta che suggerisce un nuovo potenziale bersaglio farmacologico per future molecole anti-Covid. Lo annuncia l'Istituto Telethon di genetica e medicina (Tigem) di Pozzuoli, il gruppo di ricerca guidato da Antonella De Matteis, con uno studio pubblicato su 'Nature'.

Il lavoro, oltre che dalla Fondazione Telethon, è stato supportato dalla Regione Campania e dal ministero dell'università e della ricerca. Usando modelli cellulari di malattie genetiche rare, i ricercatori hanno chiarito un aspetto ancora poco noto della replicazione del Coronavirus.

"Questo lavoro conferma ancora una volta come le malattie genetiche rare siano un modello straordinario per studiare meccanismi cellulari di base che potrebbero quindi giocare un ruolo importante anche in malattie comuni come il Covid 19", evidenzia Andrea Ballabio, direttore dell'Istituto Telethon di Genetica e Medicina (Tigem) di Pozzuoli.

"Fin dall'esordio della pandemia da coronavirus ci siamo chiesti come mettere le nostre competenze al servizio di questa emergenza sanitaria globale, per chiarire meglio il comportamento del nuovo virus, in particolare come sfrutta a proprio vantaggio la cellula ospite", spiega Antonella De Matteis, che dirige il programma di biologia cellulare dell'istituto Telethon di genetica e medicina (Tigem) di Pozzuoli ed è professore ordinario di biologia cellulare all'università Federico II di Napoli.

"L'interesse del nostro laboratorio - prosegue la prof.ssa De Matteis - è focalizzato sullo studio di due importanti distretti intracellulari che sono il reticolo endoplasmatico e il complesso del Golgi. Negli anni abbiamo cercato di capire come mutazioni di geni che causano malattie come la sindrome di Lowe, la malattia di Fabry o una forma di sclerosi laterale amiotrofica (Sla8), interferiscono con l'organizzazione di questi distretti e come la disfunzione di questi distretti porta alle manifestazioni della malattia".