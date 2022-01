Covid, la denuncia dei medici di famiglia: “Sistema in tilt. L’80 % dei positivi non riceve l’aggiornamento del Green pass”

“La situazione è totalmente fuori controllo”, denuncia il dott. Francesco Papulino, segretario della Comegen (Cooperativa dei medici di famiglia dell'ASL Na 1) -. Il sistema TS per il tracciamento dei positivi è saltato a causa dell'aumento galoppante del numero dei contagi che ha coinvolto Napoli, la Regione Campania e tutta Italia nelle ultime settimane”. “Ci sono pazienti positivi al Covid che non ricevono alcun provvedimento di isolamento e restano liberi di uscire e di conseguenza di trasmettere l'infezione” ha dichiarato la Fimmg Napoli -. Il sistema è saltato a causa della mancanza di un automatismo di invio dei documenti di isolamento”. Secondo i dati stimati dalla Fimmg, in Campania circa l'80 per cento dei positivi non riceve alcun provvedimento. “Questa situazione - evidenzia Corrado Calamaro, della Fimmg - crea grandi problemi anche per quanto riguarda il Green pass perché questi pazienti hanno difficoltà a ricevere il certificato verde e avendo avuto il Covid non possono fare la vaccinazione”.

La denuncia dei medici di famiglia

“In caso di positività al virus – spiega a NapoliToday il dott. Papulino – il paziente dovrebbe ricevere in automatico dalla piattaforma un provvedimento che impone l'isolamento. Invece questo passaggio è affidato ad un ufficio che deve manualmente provvedere all'invio. In molti casi questo passaggio non si verifica e questo può favorire, potenzialmente, la diffusione del contagio da Covid. In molti casi abbiamo riscontrato che il sistema non ha generato automaticamente l'aggiornamento del Green pass costringendo il paziente a rimanere in isolamento, se negativizzato, o lasciandolo libero di circolare, se positivizzato. In alcuni casi siamo dovuti intervenire noi, entrando nel sistema e caricando il certificato di avvenuta guarigione per aggiornare il Green pass, ma la procedura è lunga e laboriosa, e questo toglie tempo alla cura dei nostri pazienti. Per colmare le falle del sistema e rispondere alle esigenze dei nostri assistiti, stiamo ricoprendo anche il ruolo di burocrati, ma questo non è un lavoro che ci compete. Dovremmo fare i medici e basta. Io, personalmente, sto seguendo 70 positivi. Ricevo telefonate anche alle 2 di notte: la gran parte di loro mi chiama per lamentarsi del sistema TS che non funziona, perchè non aggiorna i Green pass o non registra i tamponi effettuati. Molti mi hanno riferito che i tamponi effettuati presso le strutture dell'Asl sono andati perduti, in tal caso non resta altro che rivolgersi alle farmacie o ai laboratori di analisi accreditati, pagando cifre esagerate, che non tutti possono permettersi. I laboratori stanno facendo 300/400 tamponi al giorno, perché le ASL non riescono a gestire la domanda cresciuta enormemente nell’ultimo mese. L’esperienza delle precedenti tre ondate non è servita a nulla. Sapevamo che questa quarta ondata sarebbe arrivata anche qui. Andava assunto personale per fronteggiare al meglio l’emergenza che stiamo vivendo. Nella sede dell’Asl di Frullone ci sono solo due persone a effettuare i tamponi, che i pazieni siano 500 o 50. Stesso discorso vale per chi registra i dati sul sistema elettronico: sono pochi gli addetti. Così il sistema è saltato. E noi, per quel che possiamo, cerchiamo di colmare le falle assistendo i nostri pazienti ma svolgendo anche il lavoro degli amministrativi”.

Se il paziente è positivo: cosa prevede il protocollo

“Se un mio paziente risulta positivo - continua Papulino - devo inserirlo, coi relativi dati e numeri di telefono, sulla piattaforma SIC COVID e generare il certificato di malattia che dura 7 giorni, se è vaccinato con tre dosi o con due dosi da meno di 5 mesi, altrimenti, se non è vaccinato o vaccinato con due dosi da più di 4 mesi, il certificato dura 10 giorni. Al termine della quarantena, il paziente dovrà rifare il test: secondo il protocollo dovrebbe essere la piattaforma, che fa le veci dell’ASL, a chiamarlo per il test, ma questo, purtroppo, non sta venendo nella gran parte dei casi. Così i pazienti provvedono facendo il test in farmacia o nei laboratori di analisi accreditati. Se risultano negativi e senza sintomi negli ultimi tre giorni viene generato il nuovo Green pass valido, sbloccandolo se già era in possesso di un Green pass rafforzato (che riprenderà la sua durata precedente) o generandone uno nuovo in caso contrario. Ma, come detto, spesso questo non accade nell’immediato, quindi molti pazienti, pur negativizzati, sono costretti a restare a casa in attesa che venga aggiornata la loro situazione in piattaforma”.

I Green pass nell'80% dei casi non vengono aggiornati

“Se un paziente è positivo e ha effettuato il test in un laboratorio accreditato o presso una farmacia - spiega il dott. Papulino -, saranno loro, laboratori e farmacie, ad accedere alla piattaforma e registrare la positività del paziente. Da questo momento dovrebbe essere sospeso loro il Green pass. Ma nell'80% dei casi, il cetificato non viene aggiornato dal sistema nè se il paziente si positivizza nè se il paziente si negativizza: quindi coloro che dovrebbero rimanere in isolamento solo liberi di uscire, mentre quelli che si sono negativizzati, sono costretti a restare a casa in attesa che venga aggiornata la loro situazione in piattaforma. In alcuni casi siamo intervenuti noi medici di famiglia accedendo alla piattaforma TS, inserendo il certificato di guarigione e aggiornando il Green pass, ma questa procedura richiede molto tempo”.

I ricoveri rifiutati

“Un altro problema che noi medici di famiglia abbiamo riscontrato - denuncia Papulino - è il sempre più frequente rifiuto dei ricoveri. Come ho detto prima, attualmente sto seguendo 70 positivi. In due casi ho riscontrato una saturazione molto bassa, di 85-86, così, trattandosi di pazienti anziani con più patologie a carico, ho consigliato loro di chiamare il 118 per un ricovero urgente. Ma gli operatori sanitari del 118, in entrambi i casi, si sono rifiutati di ricoverarli perché – come loro hanno riferito - sono attualmente pochi i posti disponibili negli ospedali e devono essere riservati ai casi più gravi. Per quanto mi riguarda, questa situazione è di una gravità enorme!”.

Dal primo febbraio cambia la procedura

Dal primo febbraio la durata del Super Green pass non sarà più di 9 mesi ma di 6, e per ottenerlo bisognerà essere vaccinati oppure guariti dal Covid. A partire dal prossimo mese non cambierà solo la durata del certificato verde ma anche la proceduta per sbloccarlo dopo la guarigione: non servirà più il medico di famiglia, ma sarà sufficiente un tampone negativo. Oggi è necessario che il medico di famiglia o l’Asl competente inseriscano il certificato di guarigione nella piattaforma del Ministero, creando così un imbuto – come hanno denunciato i medici di famiglia - che dovrebbe essere risolto dalle nuove disposizioni. La procedura, in sostanza, prevede che il Super green pass si blocchi con tampone positivo e si sblocchi poi in automatico con il tampone negativo inserito dall'Asl o dalla farmacia. L’automatismo dovrebbe funzionare sia dopo avere effettuato l'ultima dose di vaccino, sia dopo essere guariti dal Covid: in quest'ultimo caso il certificato verde è valido 6 mesi dal giorno in cui si è risultati negativi al tampone. Se, dopo qualche giorno dal tampone negativo (quello che attesta la guarigione), il nuovo certificato non è ancora disponibile, bisogna rivolgersi al medico di famiglia perché intervenga e inserisca il certificato di guarigione nel sistema. Restano, invece, immutate le regole per avere il Green pass (base): lo si ottiene per 48 ore con un tampone antigienico negativo, per 72 ore con un tampone molecolare.