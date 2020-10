Covid-19, tampone in laboratori privati: quanto costa e come richiederlo

Per alleggerire il carico di lavoro delle Asl, da venerdì 9 ottobre è possibile richiedere il tampone per il Coronavirus anche nei laboratori di analisi privati campani. I risultati, sia positivi che negativi, vengono comunicati alla piattaforma sanitaria regionale per confluire nel database e consentire una valutazione epidemiologica di tutte le prestazioni effettuate. Ma quanto costa il tampone nei centri privati e come fare per richiederlo? Risponde Gennaro Lamberti, presidente di Federlab Italia.

- Ieri è stato pubblicato sul sito della Regione Campania l’elenco dei laboratori presso cui poter fare il tampone per il Coronavirus…

“E’ un elenco sbagliato, quei laboratori non hanno i requisiti per poterlo fare. Inoltre manca la gran parte dei laboratori che, invece, sono autorizzati a eseguire la prestazione. Siccome questo elenco è un danno di immagine enorme, è indispensabile che venga immediatamente corretto. Se non verrà modificato nelle prossime ore, provvederemo diversamente. Non esiste un’istruttoria in base alla quale sia stato elaborato quell’elenco. Il criterio alla base è sbagliato: non è che se un laboratorio si iscrive sulla piattaforma ha i requisiti per poter eseguire il tampone, i requisiti sono stabiliti dai decreti di accreditamento dei singoli laboratori. Quelli che hanno il decreto di accreditamento che prevede la possibilità di effettuare prestazioni di biologia molecolare, possono fare il tampone. Il singolo laboratorio che in questo momento ha la possibilità, perchè è accreditato con atto regionale pubblicato, è autorizzato a eseguire prestazioni con la metodica di biologia molecolare, e questo avviene se ha un laboratorio generale di base specializzato di microbiologia, virologia o genetica medica”.

- Qual è la procedura per richiedere il tampone Covid-19 privatamente? Serve la prescrizione del medico di base?

“La prescrizione del medico non è necessaria. E’ necessario che il paziente chiami il laboratorio che ha scelto. Ovviamente, come dicevo prima, il laboratorio deve avere la possibilità di eseguire quella prestazione, quindi deve essere autorizzato e accreditato per quel settore specializzato (la biologia molecolare)".

- Qual è l’iter che deve seguire il paziente per far il tampone? Esiste un protocollo?

“Il laboratorio effettua un triage telefonico, cioè fa una serie di domande per comprendere se il paziente è sintomatico, se ci sono particolari condizioni che devono essere tenute presenti. Nel caso in cui il paziente sia sintomatico, il laboratorio non può effettuare il tampone, ma deve avviarlo immediatamente presso l’unità USCA (Unità Speciali di Continuità Assistenziale) dell’ASL, in questo modo sarà preso in carico direttamente dalla Sanità Pubblica. Se il triage telefonico consente di far il tampone al paziente, questo viene chiamato per appuntamento presso la struttura che ha scelto. Lo facciamo fare per appuntamento perchè è necessario evitare gli assembramenti. E’ indispensabile, quindi, che il paziente sappia che deve recarsi presso il laboratorio all’orario prestabilito e secondo quello che gli è stato detto in fase di accettazione”.

- Dove avviene il prelievo del tampone?

“Il tampone viene effettuato in una sala medica specifica che viene poi decontaminata”.

- Dopo quanto tempo si ha il risultato?

“Entro le 24/48 ore successive al prelievo. Il referto viene inviato via email”.

- Qualora il paziente dovesse risultare positivo?

“Qualora il paziente dovesse risultare positivo, il risultato deve essere inviato anche al medico di base e al dipartimento di prevenzione, che attiveranno tutte le procedure previste per la quarantena necessaria. I laboratori di analisi hanno tutti l’obbligo di trasmettere ogni giorno entro le 24 al sito ww.soresa.it (piattaforma e-Covid SINFONIA) l’elenco completo di tutte le generalità e email dei pazienti a cui è stato effettuato il tampone: vanno comunicati i dati relativi sia ai tamponi positivi che negativi. I dati che confluiscono nel database consentono di valutare epidemiologicamente tutte le prestazioni effettuate”.

- Quanto costa il tampone?

“62 euro è il valore medio consigliato dalla Regione Campania, anche in base a quello delle altre Regioni, ma non è un valore obbligato. Il prezzo di mercato oscilla tra i 50 e i 60 euro”.

- Quanti tamponi sono stati fatti privatamente in Campania dal 9 ottobre? E quanti di questi sono risultati positivi?

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“Non sono in grado di dirglielo precisamente, ma sono diverse centinaia. I laboratori sono subissati da richieste di prenotazioni. I numeri relativi ai tamponi positivi sono abbastanza alti soprattutto a Napoli città e nella Provincia”.