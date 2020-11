Covid-19, quali sono i sintomi spia e cosa tenere in casa: risponde il medico di base

Raffreddore, mal di gola, tosse, febbre, dolori muscolari e perdita di gusto e olfatto sono tra i sintomi più comuni causati dal nuovo Coronavirus. Secondo i dati emersi da alcuni studi internazionali incrociati, ci sarebbero anche altri sintomi da non sottovalutare, che potrebbero essere correlati all’infezione da SARS-CoV2, come i problemi intestinali, quali vomito e diarrea, congiuntivite, mente annebbiata ed eruzioni cutanee. Tra i sintomi più severi e meno comuni ci sono, invece, difficoltà respiratorie o fiato corto, oppressione o dolore al petto, che possono essere indicatori di una polmonite in atto. In questa fase dell'emergenza è importante saper riconoscere i segnali di una possibile infezione da SARS-CoV2 così da segnalarli tempestivamente al medico di famiglia ed eventualmente procedere con un tampone. Abbiamo intervistato il dott. Giuseppe Russo, medico di base presso l’ASL NAPOLI 1, per capire quali sono i sintomi spia che devono allarmaci e spingerci a contattare il nostro medico, e quali sono gli strumenti importanti da tenere in casa in questo periodo.

- Dottore, quali sono i sintomi più comuni del Covid-19?

“Febbre, da pochi decimi a oltre i 38°C, tosse secca e stizzosa, dolori muscolari diffusi, perdita dell’olfatto e del gusto, cefalea, possibili feci molli”.

- Quali sono, invece, i sintomi meno comuni?

“Un’improvvisa e crescente difficoltà respiratoria, tale da richiedere un ricovero ospedaliero urgente”.

- Qual è il periodo di incubazione della malattia?

“In genere, varia dai 2 ai 12 giorni”.

- Quali sono, invece, gli strumenti e farmaci da tenere in casa?

“Sicuramente termometro, saturimetro e Tachipirina”.

- Come e quando misurare i livelli di ossigenazione del sangue? Al di sotto di quale valore vi è una carenza di ossigeno particolarmente significativa?

“Bisogna applicare il saturimetro al dito indice o medio per circa 30 secondi, dopodichè appariranno sul display due valori: il superiore indica la concentrazione di ossigeno, mentre l’inferiore la frequenza cardiaca (questa operazione va ripetuta almeno 5 volte al giorno). Normalmente, in soggetti che non hanno altre patologie, un valore del 95% indica già uno stato compromesso del sistema respiratorio. Così come, nei casi in cui, dopo aver rilevato un valore di partenza, si manifesti una riduzione di 4/5 punti percentuali ad una successiva misurazione, in eseguito a una passeggiata di circa 5/6 minuti (Walking Test)”.

- Secondo i dati dell’OMS il 20% circa dei pazienti Covid sviluppa un quadro clinico più severo. Quali sono i sintomi gravi che richiedono un ricovero immediato?

“Gravi difficoltà respiratorie a riposo, e saturazione dell’ossigeno nel sangue al di sotto del 90%”.

- Cosa prevede il protocollo terapeutico ufficiale?

“Nel caso degli asintomatici non è necessario alcun trattamento. Nei soggetti pauci-sintomatici è sufficiente un trattamento a base di antinfiammatori (fans), mucolitici e multivitaminici, come prevede l'attuale protocollo. Nei pazienti domiciliarizzati particolarmente “impegnativi” è previsto un trattamento a base di ossigeno-terapia, cortisonici ed eparina. Il trattamento dei casi ospedalizzati prevede, invece, ventilazione non invasiva nelle terapie sub-intensive, oppure intubazione in quelle intensive”.

- Dal momento in cui si contrare l’infezione, per quanto tempo si resta contagiosi?

“La contagiosità permane fino alla negativizzazione indicata dal successivo/i tamponi. In genere, nella gran parte dei casi, sono sufficienti 21 giorni”.

- Questo vale anche per gli asintomatici?

“Anche e soprattutto per gli asintomatici, essendo i principali vettori del contagio”.

- Per quanto tempo si resta immuni dopo la guarigione?

“La durata e/o la persistenza dell’immunità rappresenta un vero e proprio rompicapo scientifico. Allo stato attuale degli studi sono solo 5 i casi al mondo ad aver manifestato un secondo contagio. Tuttavia, si parte dalla certezza che almeno per i primi 4 mesi persista l’immunità. In ogni caso è sempre consigliabile che anche i pazienti guariti rispettano diligentemente le regole di prevenzione”.