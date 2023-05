Cos'è l'angina pectoris (e come riconoscere i sintomi): risponde l'esperto

L’improvviso dolore al petto rappresenta la prima causa di accesso al pronto soccorso (9 persone su 100) in Italia. Questo sintomo può essere la spia di numerose patologie, che talvolta si distinguono con difficoltà soprattutto in situazioni di emergenza. Tra queste ci sono condizioni cliniche banali, come il reflusso gastro-esofageo, o più severe, come l'infarto o l’angina pectoris. Sebbene infarto e angina siano entrambe causate da un’alterazione delle arterie coronarie (del cuore), presentano delle differenze. Per cominciare l’infarto è acuto, cioè avviene in un determinato tempo relativamente ristretto, invece l’angina pectoris è di tipo cronico. Ne abbiamo parlato con Giovanni Ciccarelli, cardiologo interventista presso l’Ospedale Monaldi di Napoli.

Dott. Ciccarelli, cos’è l’angina pectoris?

“L’angina pectoris (dal latino “dolore toracico”) è una condizione clinica caratterizzata da un ridotto apporto di ossigeno al tessuto miocardico con conseguente comparsa di una sintomatologia rappresentata, tipicamente, da una oppressione in sede toracica, irradiato alle braccia, al giugulo, alla mandibola, all’epigastrio e in sede interscapolare. Talvolta, possono comparire sintomi accessori come la dispnea, l’astenia, il vomito o la nausea. Il dolore, generalmente, è di breve durata (non oltre i 10-20 minuti) e può essere riferito, inoltre, come bruciore o senso di pesantezza”.

Quali sono le cause?

“La causa più frequente è l’aterosclerosi che, causando una ostruzione di grado variabile delle coronarie, causa una discrepanza tra la richiesta e l’apporto di nutrienti da parte del muscolo cardiaco, traducendosi nella comparsa dei sintomi. Esiste, inoltre, la variante vasospastica (Angina di Prinzmetal), dovuta ad un restringimento transitorio delle coronarie in assenza di stenosi significative”.

Esiste una forma stabile e una forma instabile: qual è la differenza?

"La forma stabile è la forma più comune. Tipicamente, il dolore toracico compare dopo sforzi fisici (generalmente di intensità costante) e scompare con il riposo. Gli episodi tendono ad essere simili e a ripetersi con una relativa frequenza, con una durata di pochi minuti (circa 5-10 minuti). L’angina instabile, invece, è un dolore toracico che insorge a riposo o per sforzi lievi, solitamente di maggiore intensità rispetto all’angina stabile, che non scompare con il riposo. Questa condizione può essere legata ad un restringimento quasi completo della coronaria e rientra nel quadro delle sindromi coronariche acute, ma il quadro clinico non è caratterizzato da una elevazione degli indici di miocardionecrosi (ad es. la troponina)".

Quali sono i fattori di rischio?

"I fattori di rischio che predispongono all’insorgenza dell’angina sono gli stessi della cardiopatia ischemica. Esistono fattori modificabili come la dislipidemia (in particolare elevati livelli di colesterolo LDL), il fumo di sigaretta, il diabete mellito, l’obesità. Un contributo importante è dato anche dalle condizioni non modificabili tra cui l’età avanzata e la familiarità. Ad oggi, purtroppo, non esiste uno screening genetico di routine per valutare l’impatto di eventuali mutazioni genetiche sulla possibilità di sviluppo della patologia ischemica. Allo stesso tempo, però, il rischio di infarto miocardico è fino a 10 volte più alto nei fratelli di pazienti con storia di tale patologia".

Qual è la differenza tra angina e infarto?

"L’angina è il sintomo predominante della cardiopatia ischemica. Ma solo nel caso di occlusione totale della coronaria, parliamo di infarto miocardico nella sua forma classica, con la comparsa di dolore accompagnato da modifiche dell’elettrocardiogramma tipiche, alterazioni della funzione di pompa cardiaca valutata all’ecocardiogramma, e variazioni degli esami di laboratorio".

Come deve comportarsi un paziente che avverte sintomi sospetti?

"In caso di sintomi di breve durata che si manifestano dopo sforzi di entità variabile, il paziente può recarsi dal suo cardiologo di fiducia per effettuare una visita cardiologica di routine, possibilmente integrata da elettrocardiogramma, ecocardiogramma ed esami ematochimici. L’angina va posta in diagnosi differenziale con patologie di natura gastrica (spasmo esofageo, malattia da reflusso gastroesofageo) o di natura osteo-muscolare (osteocondrite, mialgie). Nell’eventualità i sintomi dovessero comparire a riposo, il suggerimento è di recarsi presso il pronto soccorso più vicino per escludere patologie acute in atto".

Quali esami consentono di diagnosticare l’angina?

"Oltre agli esami già menzionati (elettrocardiogramma ed ecocardiogramma), il medico può avvalersi di altri test di terzo livello per diagnosticare la natura della patologia. In particolare, i test di induzione (es test ergometrico, scintigrafia miocardica, ecocardiogramma da stress) simulano uno sforzo fisico e, contestualmente, consentono di valutare la comparsa dei sintomi e dei segni di ischemia cardiaca. Inoltre, una valida alternativa è rappresentata dalla coronaro-TC che consente, in modo non invasivo, di studiare la pervietà del circolo coronarico, senza necessità di praticare uno sforzo fisico. Nel caso di positività ad uno di questi test, lo step successivo è rappresentato dalla coronarografia (un esame radiologico che consente di visualizzare direttamente le arterie coronarie che distribuiscono sangue al muscolo cardiaco)".

Come viene trattata questa patologia?

"L’angina, a seconda dell’entità e del quadro clinico, può essere curata o attraverso l’utilizzo di farmaci o mediante angioplastica coronarica. Nel primo caso, il trattamento ha l’obiettivo di ridurre la sintomatologia migliorando la perfusione coronarica o lo spasmo. I farmaci antianginosi più frequentemente utilizzati sono i nitrati, i calcio antagonisti, i beta bloccanti e la ranolazina. L’angioplastica coronarica, invece, è un trattamento invasivo che ha come scopo quello di ripristinare il flusso coronarico mediante l’utilizzo di palloncini e stent dedicati che, posizionati nel sito in cui è presente l’ostruzione, garantiscono un miglioramento della perfusione".