Vaccini Covid, il decalogo di Codacons sugli effetti collaterali

Dare assistenza e informazioni utili ai campani. È l'obiettivo che si è posta Codacons a proposito della campagna di vaccinazioni anti-Covid che prosegue (tra qualche polemica) nella nostra regione.

"In tema di Covid e vaccini è caos in Campania, tra ritardi, informazioni carenti e un clima di generale incertezza circa gli effetti collaterali della vaccinazione - scrive Codacons - Una situazione che, in regione, porta molti cittadini a diffidare del vaccino e a rimandare le vaccinazioni, con effetti sul piano vaccinale e sulla salute pubblica".

È per porre rimedio a questa mancanza di informazioni che l'associazione di consumatori ha organizzato un decalogo - a cura dello staff medico Codacons e ottenibile a questo indirizzo - che contiene una serie di indicazioni su come curare a casa il virus, quali farmaci assumere, le terapie da seguire, nonché quali esami pre-vaccinali fare e comportamenti da tenere per affrontare eventuali effetti collaterali gravi legati alla vaccinazione.

Il Codacons ha inoltre organizzato per lunedì 19 aprile alle ore 16.30 un webinar (necessario iscriversi a questo indirizzo) durante il quale i consulenti medici del Codacons Prof. Carlo Rumi (Specialista in Medicina interna del Policlinico Gemelli di Roma) e Prof. Luigi Cavanna (direttore del Dipartimento di Oncoematologia dell’Azienda Usl di Piacenza) risponderanno alle domande e ai dubbi dei cittadini e dei sanitari della Campania in tema di cure per il Covid e vaccinazione.