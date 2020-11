Covid-19, prof. Andria (Federico II): "Evitare qualsiasi contatto fisico con i propri bambini"

“Gli adulti sono sempre a rischio contagio avendo più contatti sociali. Meglio evitare qualsiasi contatto fisico con i propri bambini”. A dirlo è Generoso Andria, professore emerito di Pediatria presso l’Università Federico II di Napoli, ai microfoni di Radio Crc Targato Italia, parlando nel corso della trasmissione Barba&Capelli dell'emergenza Covid-19.

Per quanto riguarda la riapertura delle scuole, il Prof. Andria si è così espresso: “Secondo le fasce d’età esistono rischi diversi, i ragazzi delle superiori hanno maggiori contatti sociali rispetto ai bambini delle scuole primarie e quindi sono più esposti al contagio. Ma il problema principale sono i trasporti, luogo di diffusione del virus, no le scuole. I bambini contagiati sono in gran parte asintomatici. Il problema però è la possibilità di diffondere il virus a casa. Il disagio educativo in età pediatrica è un grave problema sociale che bisogna affrontare”.