conferenza stampa #micuroacasa - 12 marzo 2021, ore 11

il prossimo venerdì 12 Marzo dalle ore 11 alle 12:30, si terrà una web conference per evidenziare cosa è stato fatto e cosa c’è ancora da fare nell’ambito della medicina generale. Medici da tutta Italia relazioneranno in una breve intervista sulla situazione regionale della cooperazione e i giornalisti potranno fare domande ai relatori di Co.S. In questa occasione verrà inoltre presentato il “Manifesto Strategico che prevede una proposta di riorganizzazione della medicina generale”. Uno strumento che vuole essere utile per far fronte alle vecchie e nuove emergenze. La drammatica esperienza della pandemia da SARS-CoV-2 ha messo in evidenza limiti ed errori del servizio sanitario italiano, ma ha anche evidenziato quanto sia essenziale e centrale il ruolo del Medico di Medicina Generale. I Medici di Medicina Generale, in diverse realtà regionali e locali, hanno realizzato importanti progetti. Tratto comune delle esperienze positive, anche nelle campagne vaccinali, è la presenza di forme associative della medicina generale, dove le più avanzate sono gestite da cooperative di servizio costituite da Medici di Medicina Generale (MMG). Queste cooperative a livello nazionale sono oltre 200, e vi partecipano più di 9.000 medici, il 15% del totale dei Medici di Medicina Generale convenzionati. ⇒ ISCRIVITI ALLA CONFERENZA STAMPA ⇒ #micuroacasa (Hashtag della Conferenza)