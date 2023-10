Ortodonzia: come avere un sorriso perfetto

L'ortodonzia è quella branca dell'odontoiatria che si occupa di correggere le malocclusioni del cavo orale, restituendo al paziente un sorriso ed una occlusione ottimale.

Per ottenere un successo predicibile, è bene inquadrare correttamente, la situazione del paziente che ci troviamo di fronte. Infatti, non tutte le malocclusioni sono uguali, esiste una classificazione apposita che permette al dottore di inquadrare il paziente dal punto di vista clinico e improntare così il miglior piano terapeutico.

L’ortodonzia si divide in ortodonzia mobile (di solito viene utilizzata in pazienti in età pediatrica e/o adolescenziale)e ortodonzia fissa( di solito utilizzata in pazienti adolescenti e/o adulti).

"È mio parere preferire iniziare la terapia ortodontica, in età pediatrica. In questo modo, essendo le ossa del piccolo paziente più elastiche e maggiormente tollerabili agli spostamenti che i denti e le varie strutture anatomiche dovranno subire, si potrà avere un maggiore successo del trattamento ortodontico ( ortodonzia intercettiva)", spiega a NapoliToday Sergio Celentano, laureato in odontoiatria e protesi dentaria presso l'università Federico II di Napoli, con esprienze al San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona a Salerno e presso il reparto di Conservativa ed Endodonzia, dell'Università Luigi Vanvitelli a Napoli (attualmente responsabile di tutte le procedure odontoiatriche presso lo studio dentistico SGL Dental)

"Il paziente quindi verrà in visita intorno ai 5/6 anni e dopo aver acclarato la necessità di procedere alla terapia ortodontica, si procederà a prendere le impronta e, con l’ausilio anche di specifiche radiografie, si passa a progettare il manufatto ortodontico mobile, che aiuterà il piccolo paziente, a risolvere gran parte dei problemi. Dopo un periodo variabile, soggetto soprattutto alla risposta del paziente al trattamento, l’ortodonzia mobile verrà sostituita con l’ortodonzia fissa. Al paziente verranno applicati brackets e fili ortodondici che permetteranno di portare a termine la terapia, allineando i denti e sistemare gli ultimi dettagli.

Ultima fase ma non per questo meno importante, è quella della contenzione. La contenzione consiste a trattamento ultimato, di rimuovere l’ortodonzia fissa dal cavo orale e tramite appositi fili(retainer) o a mascherine trasparenti, di contenere appunto, il risultato ottenuto a fine trattamento evitando così, l’eventualità di andare incontro a recidive. Infatti i denti, seppur sottoposti al trattamento, hanno una memoria elastica e se non si effettua la contenzione, permettendo lo stabilizzarsi nella nuova posizione corretta, si correrà il rischio di vederli tornare nuovamente nella posizione errata, venendo a svanire i sacrifici fatti ed il risultato ottenuto.

È bene parlare infine, anche di un altro dispositivo ortodontico che negli ultimi periodi sta andando per la maggiore, parliamo quindi degli allineatori invisibili.

Questi allineatori, sono delle mascherine trasparenti che vengono stampate sul modello ricavato dall’impronta delle arcate dei pazienti. Da queste impronta, tramite un software, si progettano un numero determinato di mascherine ognuna della quale, ha una determina informazione che permette ai denti di allinearsi, fino ad avere il successo della terapia.

Il vantaggio di questo tipo di trattamento, consiste nel fatto che essendo trasparenti, sono altamente estetiche e quindi creano minore fastidio visivo all’occhio del paziente. Va comunque detto, che pur essendo un tipo di dispositivo mobile, qualora si approcciasse a questa soluzione, gli allineatori vanno tenuti in cavità per quante più ore e possibile nell’arco della giornata in modo da avere il miglior risultato possibile.

In conclusione, si può dire che pur essendoci numerose soluzioni e diverse scuole di pensiero per le problematiche ortodontiche tutte estremamente valide, alla base del successo per avere un sorriso perfetto, rimane la motivazione, la costanza e la determinazione del paziente a volersi approcciare, in modo adeguato alla terapia", chiosa il professionista.