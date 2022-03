Colpo della strega, cosa fare (e non fare) quando si rimane bloccati con la schiena

Il colpo della strega è un episodio improvviso di lombalgia acuta che causa rigidità diffusa della, dolore acuto e l’impossibilità di compiere anche i movimenti più elementari. E’ un disturbo molto diffuso se si pensa che in Occidente l’80% circa delle persone dichiara di averlo sperimentato almeno una volta nella vita. Si manifesta generalmente con un dolore intenso localizzato nella bassa schiena e un senso di estrema rigidità lungo la muscolatura lombare. “Chi ne viene colpito - spiega a NpoliToday il dott. Roberto Franzese, massofisioterapista del Centro di Fisioterapia Ryakos - lamenta generalmente dolore acuto improvviso, estrema rigidità e impossibilità dei movimenti di flesso/estensione, lateralo-flessione e rotazione della parte inferiore della schiena”. Ma cosa bisogna fare (e non fare) quando si rimane bloccati con la schiena? E quali sono rimedi e i tempi di recupero? Ne abbiamo parlato con il dott. Roberto Franzese.

Dott. Roberto Franzese, qual è la causa scatenante del colpo della strega?

“Solitamente l’episodio si scatena in seguito all’esecuzione di un movimento brusco e non controllato. In particolare, quando si verifica una coesistenza dei movimenti di flessione/estensione e uno tra latero-flessione e rotazione del rachide lombo-sacrale che porta ad una disfunzione delle vertebre l5-s1, e di conseguenza a un blocco lombare acuto”.

Ci sono soggetti più a rischio?

“Sicuramente i soggetti più a rischio sono i pazienti con discopatie conclamate o pazienti affetti da una grave retrazione della catena posturale posteriore. Inoltre, può verificarsi nei soggetti sani in situazioni di forte stress o estrema stanchezza nei quali il lavoro muscolare non è ben bilanciato”.

Cosa non fare se si ha il colpo della strega?

“Contrariamente alle credenze comuni, non bisogna restare per molti giorni a letto, ma solo nella fase acuta, ovvero nei primi 10-15 giorni dall’evento traumatico. Sicuramente non bisogna applicare calore nella regione lombo-sacrale, né cerotti riscaldanti o terapie fai da te tipo sale caldo”.

Come si cura il colpo della strega? E in quanto tempo si risolve?

“La terapia di elezione del colpo della strega prevede terapia medica e fisioterapia. La fisioterapia prevede il trattamento manuale che consiste in una serie di manipolazioni che consentono di ridurre le contratture antalgiche, elasticizzare i tessuti, eliminare il dolore e soprattutto ripristinare le vertebre disfunzionali che hanno causato il colpo della strega”.

Quali esercizi possono risultare utili?

"Esistono alcuni esercizi che possono risultare utili come meri palliativi, ma che non risolvono la problematica se non ci si affida allo specialista. Consiglio i seguenti esercizi da poter eseguire in autonomia e senza problematiche avverse:

Esercizio di riaggomitolamento ginocchia a terra. Flettere il busto in avanti poggiando le spalle sulle ginocchia, le braccia distese sul pavimento verso i piedi, poggiare la fronte al pavimento, mantenere la posizione con respiri lenti e regolari. Esercizio del soldato in posizione prona (pancia sotto). Mettersi in questa posizione: gambe divaricate quanto la larghezza delle spalle, piedi puntati a terra, gomito a terra, spalle e testa sollevate. Effettuare delle grandi inspirazioni con lunghe espirazioni mantenendo la posizione. Esercizio del gatto in posizione quadrupedica. Prendere aria senza perdere la posizione quadrupedica, spingere l’ombelico verso l’alto, mantenere la gobba che si forma in seguito al movimento appena effettuato, lasciare testa e spalla rilassate fino ad arrivare a far sì che la posizione assomigli alla schiena di un gatto. Nella fase di espirazione tornare alla posizione di partenza.

Questi esercizi vanno effettuati tutti i giorni per 3 minuti per ogni esercizio proposto”.

Che ruolo ha il fisioterapista nella fase di recupero?

“Il fisioterapista si occupa della cura, riabilitazione e prevenzione della patologia. In primis provvede ad eliminare il dolore, le contratture antalgiche e ripristinare la corretta mobilità della colonna nei vari piani dello spazio. In un secondo momento provvederà ad istruire il paziente su esercizi da eseguire per mantenere e prevenire eventuali recidive di colpo della strega”.

Come si previene il colpo della strega?

“Il fattore di rischio principale di questo disturbo è uno stile di vita sedentario e attività che costringono il paziente a mantenere per lungo tempo sempre la stessa posizione. Dunque, è fondamentale avere uno stile di vita dinamico, fare attività fisica e tenere sotto controllo il peso (i pazienti in sovrappeso sono quelli più soggetti a questo tipo di problematiche. E poi, ovviamente, bisogna, in generale, fare attenzione ai movimenti combinati di flesso/estensione con latero-flessione o rotazione”.