Quali sono i medici italiani più stimati da colleghi e pazienti: due napoletani premiati con il "MioDottore Awards" 2024

MioDottore, parte integrante del gruppo DocPlanner e leader nella prenotazione online di visite mediche, annuncia i nomi dei 43 medici italiani più apprezzati sulla piattaforma, selezionati per la loro straordinaria professionalità, passione e dedizione al campo della medicina. Presso la Centrale Montemartini di Roma si è svolta la cerimonia di premiazione del "MioDottore Awards 2024 - Innovazione, Sostenibilità e Leadership della professione medica", giunto al suo decimo anniversario.

Nello specifico la Campania è la regione di 4 vincitori, tra cui due medici napoletani: il dottore Marco Sanges, epatologo e gastroenterologo di Napoli, il dottore Luca Caruso, senologo di Napoli, oltre al dottore Livio Vitiello, oftalmologo di Pontecagnano Faiano (SA) e il dottore Emilio Iannotta, pediatra di Piedimonte Matese (CE).

Il processo di selezione

La selezione dei vincitori dei MioDottore Awards avviene in tre fasi ben definite. Nella prima fase, i medici candidati vengono valutati in base ai giudizi dei loro pazienti, considerando criteri come la puntualità, l'attenzione al paziente e la qualità complessiva del servizio medico offerto. Successivamente, i professionisti delle stesse categorie di specializzazione dei candidati prendono parte al processo di selezione, valutando i colleghi nominati in base alla loro professionalità, esperienza e competenze cliniche. Infine, la selezione finale dei vincitori è determinata dal numero totale di opinioni positive raccolte tra gli utenti, dai voti dei colleghi della stessa specializzazione e dal contributo del medico alla risoluzione di dubbi o domande all'interno della sezione "Chiedi al Dottore".

"Celebrare il decimo anniversario di questi premi a livello internazionale con un evento così significativo e partecipativo come quello di ieri sera ci riempie di orgoglio. L'entusiasmo e l'impegno mostrati dai medici premiati quest'anno evidenziano come l'innovazione e la digitalizzazione siano diventati strumenti essenziali per migliorare l'accesso alle cure e per potenziare la qualità delle relazioni medico-paziente. I MioDottore Awards non solo riconoscono l'eccellenza medica, ma promuovono anche un modello di Sanità che è al contempo innovativo e umano", è il commenta di Luca Puccioni, CEO di MioDottore.