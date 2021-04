Cioccolato: tutte le proprietà, i benefici e come conservarlo

Un tempo demonizzato perché responsabile della crescita di brufoli, aumento di peso e problemi intestinali, il cioccolato è stato riabilitato negli ultimi anni per i suoi innumerevoli benefici. Mangiarne un pezzetto al giorno fa bene al cuore e migliora l’umore grazie ai flavonoidi, componente principale del cacao. Ma i suoi benefici non finiscono qui. Scopriamoli insieme alla dott.ssa, biologa nutrizionista, Rosanna Giordano che ci ha svelato anche alcuni segreti per conservare la cioccolata delle uova di Pasqua che tra qualche giorno affollerà le nostre dispense.

“Sì al cioccolato ma senza mai esagerare. Un tempo veniva considerato il cibo degli Dei per i suoi effetti benefici: i semi di cacao erano, infatti, un simbolo di prosperità nei riti religiosi e una medicina capace di guarire le malattie della mente e del corpo.

PROPRIETA’ E BENEFICI DEL CIOCCOLATO

Oltre a una serie di sali minerali e vitamine, il cioccolato contente composti fenolici biologicamente attivi come flavonoidi, epicatechine, catechine e procianidine, antiossidanti che proteggono le arterie, abbassano i livelli plasmatici di colesterolo e prevengono le malattie cardiovascolari. Oltre ai flavonoidi, che notoriamente riducono la pressione sanguigna, contiene anche stimolanti come la caffeina, che invece tendono ad aumentarla soprattutto nei soggetti predisposti. Attenzione, però, a chi soffre di emicrania: il cioccolato viene spesso escluso dalle diete mirate al trattamento del mal di testa in quanto contiene tiramina, feniletilamina e favorisce la produzione di serotonina, che, se da un lato è l’ antidepressivo naturale per eccellenza, se presente in eccesso può peggiorare l’emicrania. Controindicato quindi nei soggetti con ipertensione, tachicardia, aritmia e stati ansiosi, nonché nei soggetti con affezioni a carico dell’apparato digerente come gastrite, ernia iatale e reflusso gastroesofageo.

QUALE PERCENTUALE DI CACAO DEVE CONTENERE

Le proprietà sopraelencate si riferiscono al cioccolato fondente prevalentemente amaro, per cui andrebbe esclusa tutta quella cioccolata con bassa % di cacao. Basti pensare che in media, 100 g di fondente contengono 50-60 mg di flavonoidi, mentre in un'analoga quantità di cioccolato al latte ne ritroviamo soltanto 10 mg; nulla è, invece, la percentuale di flavonoidi nel cioccolato bianco. Una confezione di cioccolato deve contenere almeno il 35% di cacao e il 18% di burro di cacao. Devono essere assenti grassi vegetali diversi dal burro di cacao (25% di cacao e 14% di latte nel caso del cioccolato a latte). Attenzione, quindi, alla qualità e tipologia del cioccolato scelto: è importante quanto le quantità assunte. Se anche scegliessimo il miglior fondente esistente perderemmo ugualmente tutte le sue magnifiche proprietà se mangiato in eccesso per il sovraccarico calorico.

LEGGIAMO CON ATTENZIONE L’ETICHETTA

Sull’etichetta della confezione del cioccolato deve essere indicata: La lista degli ingredienti, quindi i componenti del prodotto in ordine decrescente (dal prodotto presente in quantità maggiore a quello presente in quantità minore). Qui deve ricadere la nostra attenzione perché se lo zucchero è indicato tra i primi due ingredienti probabilmente non è il prodotto che stavamo cercando. Il termine minimo di conservazione (TMC) che segna la data entro la quale la casa produttrice assicura, se conservato in modo adeguato, la salubrità del prodotto nonché le sue proprietà nutrizionali.

COME CONSERVARE LA CIOCCOLATA DELLE UOVA

Oltre a poterlo sciogliere a bagnomaria ed utilizzarlo nelle torte casalinghe, possiamo continuare a gustarlo per qualche mese ancora. È consigliabile conservare il cioccolato nella sua confezione originale oppure, in alternativa, avvolgerlo in carta stagnola e poi nella pellicola trasparente in un luogo asciutto e buio, come all’interno di un mobile-credenza, lontano da fonti di calore. La cosa fondamentale è non sottoporlo a importanti sbalzi di temperatura in quanto gli zuccheri possono salire in superficie e creare una fastidiosa patina bianca”.