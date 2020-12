Chirurgia plastica, il Prof. D’Andrea: "Per Natale richieste in aumento per potenziare fascino e bellezza"

Un Natale senza eventi, senza abbracci né incontri ma con aumento di richieste per sentirsi più belli. Donne, uomini e giovanissimi che, come se scrivessero la classica lettera a Babbo Natale, ricorrono alla chirurgia estetica per migliorare il proprio aspetto e risollevare il proprio morale in tempo di pandemia.

Un trend che si registra a pochi giorni dall’inizio delle festività, come spiega Francesco D’Andrea, direttore del reparto di Chirurgia plastica e ricostruttirva dell’azienda universitaria ospedaliera Federico II di Napoli: «In questo periodo sono tante le richieste, a volte anche un po’ bizzarre, di persone che sognano di eliminare le imperfezioni del proprio corpo. Dalle orecchie alle sopracciglia, al contorno occhi, alle labbra, agli zigomi, sono in notevole aumento i casi, così come le rinoplastiche, le mastoplastiche additive e le addominoplastiche. Tutto questo - aggiunge D’Andrea - è dettato anche dal fatto che, stando più in casa per il lockdown, le persone prestano più attenzione al loro aspetto esteriore. Senza dimenticare tuttavia che spesso queste richieste sono dovute ai danni provocati dall’uso costante delle mascherine anti Covid».

E in questo clima di ottimismo, nonostante i dati dicano che si attende la terza ondata della pandemia, dato l’approssimarsi dell’arrivo del vaccino, sono molti gli italiani che si dichiarano pronti a migliorare il loro aspetto anche per compiacere il partner. «Non dimentichiamo però che la sicurezza è alla base - conclude D’Andrea - di tutti gli interventi. In tutti gli studi e gli ospedali vengono osservate le regole basilari per la cura e la tutela del paziente».