Chirurgia plastica, il 70° Congresso Nazionale a Napoli dal 6 all’8 Ottobre

Dal 6 all'8 ottobre si svolgerà a Napoli presso la Stazione Marittima il 70° CONGRESSO NAZIONALE DI CHIRURGIA PLASTICA, RICOSTRUTTIVA ED ESTETICA, presieduto dal Professore Francesco D’Andrea, Direttore del Dipartimento di Chirurgia Plastica ed Estetica della Federico II di Napoli. L'inaugurazione sarà il giorno 6 ottobre alle ore 13.

Oltre 700 i chirurghi plastici ed estetici che interverranno, numerose le sessioni scientifiche previste che affronteranno i più attuali temi della specialità, dalle nuove frontiere della medicina rigenerativa alla chirurgia plastica ricostruttiva più avanzata fino a toccare temi di ricerca e di innovazione che da sempre caratterizzano la specialità, e i progressi ottenuti nella medicina estetica e ricostruttiva grazie alle nuove tecnologie.

“Napoli sarà per tre giorni la Capitale della Chirurgia Plastica italiana e vedrà impegnati i maggior esperti della materia in un confronto di esperienze che contribuirà all’arricchimento culturale di giovani e meno giovani. Per l'occasione, sarà, inoltre, dato largo spazio anche a tematiche che riguardano l’abuso della professione". Il Professore Francesco D’Andrea ha più volte sottolineato l’importanza della giusta informazione prima di sottoporsi ad un intervento di chiururgia plastica o estetica: da anni, infatti, porta avanti una battaglia contro l’abusivismo della professione al fine di contrastare “promozioni” via social e operazioni low-cost.