Asl Napoli 1, a fine mese il centro vaccinale della Fagianeria a Capodimonte sospende le attività

Ultimo giorno di attività quest'oggi per il centro vaccinale presso la Fagianeria del Real Bosco di Capodimonte.

L'Asl Napoli 1 Centro, con una nota del direttore generale, ha comunicato, infatti, la sospensione delle attività a decorrere da lunedì 30 gennaio.

Nella nota la direzione generale dell'asl partenopea ha ringraziato tutta la squadra sanitaria di lavoro coinvolta per "la preziosa e fattiva collaborazione e l'impegno profuso".

Il direttore Ciro Verdoliva, ai microfoni di Radio Club 91 nel corso della trasmissione "Barba & Capelli", ha parlato anche del lavoro fatto dall'Asl Napoli 1 Centro per la campagna vaccinale obbligatoria: “Per la prima volta nella storia dell’Asl Napoli 1 Centro raggiungiamo l’obiettivo del 92% per i vaccini obbligatori; abbiamo recuperato dal giugno 2022 circa 10 punti con azioni puntuali ma la differenza l’ha fatta - da dicembre - l’offerta dei vaccini a domicilio. Un grande sforzo e ne è valsa la pena”.

“In particolare – ha continuato Verdoliva - voglio evidenziare che in due Distretti sanitari di base (Distretto di Scampia e Distretto di Forcella/Duchesca) il dato supera sia per il trivalente che per l’esavalente il 94%. Risultati davvero importanti per una delle azioni farmacologiche davvero importanti per i nostri bambini”.