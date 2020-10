Candidosi vaginale e alimentazione: cosa mangiare e cosa evitare a tavola

E’ una delle infezioni fungine più diffuse nella popolazione femminile. Colpisce il 20% delle donne fertili, mentre il 75% ne viene affetto almeno una volta nella vita. La Candida Albicans è un fungo saprofita residente nella microflora intestinale, che si nutre di materia organica in decomposizione (il cibo) e facilita i processi digestivi. Normalmente è silente, a tenerlo a bada sono i cosiddetti “batteri buoni” che ne impediscono la proliferazione patologica, ma può prendere il sopravvento quando le difese immunitarie si abbassano. L’infezione può colpire la vagina (Candidosi vaginale) causando bruciore, perdite e prurito alla vulva, ma anche le mucose orali (Mughetto) provocando lesioni biancastre con prurito o irritazione (generalmente copisce i bambini). Per combattere la Candida è, quindi, necessario potenziare il sistema immunitario attraverso un’alimentazione mirata. La dott.ssa, biologa nutrizionista, Diana De Falco, ci spiega come strutturare una dieta anti-Candida e quali sono i cibi consigliati e quelli sconsigliati in presenza di questa infezione.

- Dott.ssa, ci può spiegare meglio qual è la connessione tra la Candida e l’intestino?

“La Candida è un fungo che, presente nelle giuste quantità, rientra nella fisiologia naturale della nostra flora batterica svolgendo un ruolo di protezione della mucosa e contribuendo all’assimilazione e fermentazione di alcuni nutrienti, in particolare degli zuccheri. Quando la Candida inizia a proliferare in modo incontrollato, fino a divenire un patogeno che attacca la mucosa, si genera la Candidosi che è un‘infezione causata proprio dal fungo Candida”.

- Quali sono i sintomi?

“Per quanto riguarda il Mughetto, uno dei sintomi più facilmente riconoscibili è la presenza di una patina bianca sulla lingua, ma spesso possono comparire anche chiazze bianche sparse in modo disomogeneo nel cavo orale, sulle gengive o sulle tonsille. Non sempre si ha questo tipo di manifestazione, bisogna, quindi, prestare attenzione anche alla comparsa di alitosi, bruciore in bocca, alla percezione di un sapore particolare o a minime difficoltà nel deglutire che diano l’impressione come se restasse del cibo in gola. Nelle donne genera con grande con grande frequenza la Candidosi vaginale, riconoscibile da perdite vaginali biancastre e male odoranti”.

- Quali sono le cause?

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“Una delle cause è un significativo abbassamento delle difese immunitarie causato da infezioni batteriche o virali che hanno messo a dura prova il sistema immunitario o periodi di forte stress. Le persone immunodepresse sono quelle più esposte a questo tipo di infezione. Altra causa è la cura antibiotica non opportunamente supportata da probiotici di protezione della flora batterica, con la conseguente distruzione di gran parte della flora batterica di protezione e successivo incremento della proliferazione della candida stessa. Infine, non per ultima, un‘alimentazione poco bilanciata e ricca in zuccheri può essere uno dei fattori scatenanti la candidosi”.