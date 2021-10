Cancro al seno, utero e colon retto: campagna di prevenzione gratuita all'Asl di Mugnano

A Mugnano di Napoli è partita la campagna di prevenzione gratuita dell’Asl per il cancro al seno, all’utero e al colon retto.

Le donne tra i 25 e i 64 anni potranno effettuare pap test gratuiti chiamando lo 081/5764927 dalle 12 alle 13. I controlli gratuiti alle mammelle sono invece rivolti alle donne tra i 45 e i 69 anni, mentre quelli al colon retto possono essere effettuati da tutti i cittadini di età compresa tra i 50 e i 70 anni.

“Si tratta di esami semplici e non invasivi – spiega l’assessore al ramo Carmine Cirullo – la cui risposta arriverà entro una decina di giorni. Con i programmi gratuiti di prevenzione l’Asl si prende carico totalmente del paziente e del suo eventuale percorso di cura. La campagna di sensibilizzazione è già iniziata da qualche settimana e continuerà per i prossimi mesi”. Per prenotare gli screening gratuiti basta andare all’Asl di via Aldo Moro dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18, oppure il sabato dalle 9 alle 13. “Invito tutti i cittadini ad approfittare di questa grande opportunità – dichiara il sindaco Luigi Sarnataro – sottoponendosi ad una visita completa e totalmente gratuita. Ricordo che la prevenzione è uno strumento fondamentale per identificare in tempo malattie gravi e meno gravi. Stiamo parlando di esami che possono letteralmente salvare la vita”.