Psoriasi, parte la campagna del Policlinico

Parlare di malattia psoriasica non è semplice, il rischio è di banalizzare una condizione che è spesso molto invalidante. Tanti pazienti non sanno come comportarsi o come affrontare la malattia, non sanno neanche che alcune forme di psoriasi possono essere accompagnate da un grave coinvolgimento articolare. Per provare a cambiare le cose arriva a Napoli il 7 novembre una campagna di comunicazione e informazione che mette “l’Esperienza al Centro”, paradigma dal quale prende anche il titolo.

Promossa da Novartis, l’obiettivo di questa campagna è naturalmente quello di accendere un faro sulla malattia psoriasica, aiutando i pazienti a riconoscere i primi segni della psoriasi e a cogliere gli eventuali sintomi di un coinvolgimento articolare. Tappa naturale di questa campagna è l’Azienda Ospedaliera Universitaria Luigi Vanvitelli, dove i clinici terranno dei consulti specialistici gratuiti (per prendere parte alla campagna basta accedere alla piattaformawww.esperienzaalcentro.it) volti proprio a sfatare falsi miti e portare alla luce eventuali problemi.

"Siamo sempre al fianco dei nostri pazienti – ricorda il direttore generale dell’A.O.U. Ferdinando Russo - di fatto il nostro è già uno dei Centri di Riferimento specializzati nel trattamento dell’artrite psoriasica; e per questa ragione siamo ben lieti di mettere a disposizione le specialità in materia del nostro Policlinico, che rappresentano un’eccellenza in questo campo, per una diagnosi tempestiva che risulta essere fondamentale per il decorso della malattia".

Il professor Giuseppe Argenziano, della Clinica Dermatologica dell’Università della Campania “Luigi Vanvitelli” sottolinea come parlare di psoriasi è sempre importante "...trasmettere una corretta informazione e aiutare i pazienti ad orientarsi è un compito al quale siamo chiamati e che dobbiamo svolgere cercando sempre di adoperare un linguaggio semplice e diretto". Argenziano pone poi l’accento sulle nuove opportunità di cura: "Oggi possiamo incidere molto più di come potevamo fare anni fa – dice - abbiamo infatti a disposizione farmaci biologici anti-interleuchinici, vale a dire capaci di bloccare solo quella parte del sistema immunitario che è coinvolta nella genesi della malattia. L’appello che possiamo fare a chi soffre di psoriasi è quello di rivolgersi sempre ad uno specialista che, in base alla gravità della malattia, potrà prospettare le migliori opzioni terapeutiche".

Nuovi dati dello studio globale Psoriasis and Beyond, rivelano un urgente bisogno di maggior informazione sui legami tra psoriasi, artrite psoriasica e comorbidità comuni. I risultati mostrano che meno di un terzo delle persone che vivono con la malattia psoriasica sono consapevoli del rischio di condizioni associate come malattie cardiovascolari, diabete, depressione e ansia. Inoltre, solo il 29% degli intervistati con psoriasi è consapevole dei legami tra psoriasi e artrite psoriasica. Francesco Ciccia, direttore dell'UOC di Reumatologia dell’A.O.U. L. Vanvitelli accende poi un faro sul numero dei casi che vede un coinvolgimento articolare.

"L’artrite psoriasica è una malattia infiammatoria cronica articolare che coinvolge circa il 30% dei pazienti con psoriasi – spiega - quindi, in considerazione dell’elevata prevalenza della psoriasi nella popolazione generale, probabilmente è la malattia infiammatoria articolare con la maggiore prevalenza nella popolazione italiana". È una malattia cronica invalidante, molto spesso associata ad una serie di comorbilità, per cui si preferisce parlare di malattia psoriasica. L’approccio multidisciplinare è fondamentale e deve garantire diagnosi precoci, terapie mirate e quanto più possibile on-time per prevenire il rischio di danno articolare, ma anche di mortalità legato al carattere sistemico della malattia".