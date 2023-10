Bambini neri dalla pelle bianca. A curarli una dermatologa del Pascale

E’ l’unica italiana di un gruppo di dieci dermatologi provenienti da ogni parte del mondo, è partita sabato e rimarrà a Maputo, in Mozambico, fino al 25 novembre. Si chiama Elisa Camela, è un medico chirurgo specialista in Dermatologia e Venereologia dell’Istituto dei tumori di Napoli e per 11 giorni curerà i bambini di colore ma dalla pelle bianca come la luna. La giovane dermatologa è partita per il Mozambico nell’ambito di un progetto, promosso dalla fondazione Africa Directo, dedicato alla prevenzione e al trattamento delle patologie pre-cancerose e cancerose della pelle in pazienti di etnia africana affetti da albinismo. Una malattia rarissima e di cui le Organizzazioni umanitarie hanno iniziato a occuparsi relativamente da poco tempo. Fino a qualche anno fa i bambini di colore con la pelle chiara venivano uccisi appena uscivano dal grembo materno.

Camela è stata selezionata come unica dermatologa italiana vincitrice della Borsa di Studio finanziata dall’azienda ISDIN, principale sponsor del progetto. Progetto che prevede la visita di centinaia di pazienti e la realizzazione di numerosi trattamenti fisici (crioterapia) e chirurgici. Inoltre, oltre all’aspetto medico, nel corso di tali campagne, viene sensibilizzata la popolazione sul tema dell’albinismo, sfatando falsi miti sulla sua origine, come l’alimentazione e il misticismo, promuovendone l’inclusività e l’integrazione. I pazienti vengono educati alla foto protezione tramite l’utilizzo di protettori solari e di abbigliamento adeguato, indumenti, quindi, a maniche lunghe, occhiali da sole, cappello. La diffusione della conoscenza di questo progetto fa sì che il numero di persone assistite cresca sempre di più con conseguente grande e concreto impatto nel ridurre la morbidità e la mortalità dei pazienti con albinismo, legate alle neoplasie cutanee.

La Fondazione Africa Directo, con sede a Madrid, è una ONG che lavora in diversi paesi in Africa, cooperando per lo sviluppo e il benessere delle popolazioni più svantaggiate del Continente. "Stiamo ragionando – dice il direttore generale del Pascale, Attilio Bianchi – in accordo con il dottor Paolo Ascierto, sulla possibilità di trattare presso il nostro Istituto i pazienti albini che presentano implicazioni tumorali sulla pelle. Grazie di cuore alla giovane dottoressa Camela per quello che fa in un territorio difficilissimo che merita tutto il nostro supporto".