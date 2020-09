Avocado: proprietà, benefici e usi in cucina

L’avocado è tra i frutti esotici più buoni e gustosi che la natura abbia prodotto. Le popolazioni native dell’America centro-meridionale lo coltivavano ancor prima dell’arrivo di Cristoforo Colombo e scelsero un nome che evocasse la sua morfologia: il nome deriva, infatti, dallo spagnolo aguacate, che a sua volta proviene da “ahuacatl” (parola della lingua atzeca Nahuatl) e significa “testicolo”. Chiamato anche pera alligatore, fu descritto dai conquistadores come un “frutto abbondante, con una polpa simile al burro e caratterizzato da un ottimo sapore”. L’avocado vanta straordinarie proprietà nutrizionali che lo rendono un prezioso alleato della salute ma anche molto buono da gustare in ricette sia dolci che salate. E’ un’ottima fonte di calcio, potassio, fibre e grassi monoinsaturi. Contrasta il diabete, difende il cuore dal colesterolo cattivo, ed è molto utile per la salute dei capelli, degli occhi e del cervello. Ma i suoi benefici non finiscono qui. Conosciamo meglio questo frutto esotico e le sue proprietà attraverso i consigli e le informazioni del dott., biologo nutrizionista, Marty Fierro.

“Numerose sono le proprietà e i benefici che vanta questo frutto esotico così buono e aromatico (100 gr di avocado corrispondono a 160 kcl). Vediamole insieme:

Fa bene al cuore: il consumo regolare favorisce la riduzione del colesterolo cattivo e trigliceridi, e riduce il rischio di infarto;

il consumo regolare favorisce la riduzione del colesterolo cattivo e trigliceridi, e riduce il rischio di infarto; Aiuta a perdere peso: è sufficiente aggiungere mezzo avocado ai pasti per favorire il senso di sazietà e regolare il peso corporeo;

è sufficiente aggiungere mezzo avocado ai pasti per favorire il senso di sazietà e regolare il peso corporeo; Combatte la stitichezza e facilita la digestione: le quantità di fibre contenute nel frutto aiutano chi ha un intestino pigro;

le quantità di fibre contenute nel frutto aiutano chi ha un intestino pigro; E’ un toccasana per le donne gravide: essendo ricco di folati, promuove lo sviluppo dei tessuti e di cellule nuove, importanti durante la gravidanza;

essendo ricco di folati, promuove lo sviluppo dei tessuti e di cellule nuove, importanti durante la gravidanza; E’ una fonte naturale di vitamine: contiene la A (utile per l a vista), la B1 (antinevritica), la B2 (per la crescita e il benessere), e le D, E, K, H, PP;

contiene la A (utile per l a vista), la B1 (antinevritica), la B2 (per la crescita e il benessere), e le D, E, K, H, PP; Previene l’osteoporosi: mezzo avocado fornisce circa il 25% dell’apporto giornaliero raccomandato di vitamina K;

mezzo avocado fornisce circa il 25% dell’apporto giornaliero raccomandato di vitamina K; Nutre la pelle e i capelli: la polpa di avocado è utilizzata molto anche nella cosmesi per donare sollievo alla pelle sensibile o secca e proteggere i capelli da invecchiamento e secchezza.

Unica accortezza? L'avocado va acquistato quando è maturo e in perfetto stato di conservazione. Il frutto deve risultare morbido, Se è ancora acerbo, per accelerare la maturazione, basta chiuderlo in un sacchetto di carta e tenerlo a temperatura ambiente per 3-5 giorni. Se, invece, è già maturo si può conservare in frigo per massimo 5-6 giorni.

LE RICETTE CHE CONSIGLIO:

1) Tartare di salmone e avocado: 200 gr di salmone fresco, 1 avocado.

2) Carpaccio di vitello con avocado e mandorle: carpaccio di vitello 250 gr, 1 avocado, 20gr di mandorle.

3) Insalata di gamberi, avocado e feta: gamberi 200 gr, 1 avocado e 100gr di feta.

4) Insalata di ceci con alici e avocado: ceci (secchi) 50 gr, 1 avocado, 160gr di alici.

5) Fiori di zucca con formaggio e avocado: i fiori di zucca (200 gr) vanno farciti con una crema a base di avocado e formaggio (si mixa prima olio e lime in un frullatore, e poi si unisce, con un pizzo di sale, al formaggio) e poi adagiati su una teglia oliata e cotti in forno per pochi minuti".