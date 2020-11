Asl Na1, il chiarimento: "Nessuna chiusura Centro disturbi comportamento alimentare"

"Non è in programma alcuna chiusura del Centro di Soccavo per la cura dei Disturbi alimentari, anzi è bene chiarirlo perché notizie contrarie che stanno circolando potrebbero indurre l’utenza in errore". Fedele Maurano, direttore Dipartimento di Salute mentale dell’Asl Napoli 1 Centro, commenta così le voci sulla possibilità di una chiusura (data addirittura per imminente) del Centro di via Adriano a Soccavo.

L’attività di prevenzione e di cura dei disturbi del comportamento alimentare continueranno dunque ad essere assicurate - spiega l'Asl Napoli 1 Centro - non solo grazie all’attività del Centro di via Adriano, ma con il lavoro delle unità operative complesse territoriali di Salute mentale sia dell’età evolutiva che dell’età adulta dell’Asl.